Fernando Cocho, experto en seguridad, sobre la posibilidad de una nueva entrada masiva: "La invasión llegará cuando le apetezca a Marruecos"

Marruecos acude hoy a las urnas y Ceuta contiene la respiración con la vista puesta en la frontera. Por el momento, el paso fronterizo de Ceuta con Marruecos en el Tarajal se encuentra en calma a primera hora de este miércoles.

Pese a la calma, varios furgones de la Policía Nacional y vehículos de la Guardia Civil se han desplegado pasadas las 7:30 horas. En concreto, el refuerzo de la Guardia Civil ha supuesto la incorporación de 120 agentes adicionales durante la noche y de otros 90 efectivos durante la jornada diurna, que se sumarán a la dotación habitual destinada al control fronterizo.

Por su parte, Interior ha duplicado la capacidad operativa de los medios aéreos desplegados en la ciudad, con el empleo de dos drones y un helicóptero para reforzar las labores de vigilancia y seguimiento en la zona fronteriza. Pese a los refuerzos policiales, Fernando Cocho, experto en seguridad, ha detallado a Antena 3 Noticias que "Marruecos ha conseguido el éxito de tensionar a la sociedad española y provocar un despliegue de la policía o el ejército". Asimismo, ha detallado que la "invasión llegará cuando le apetezca a Marruecos".

Por el momento, Cocho asegura que habrá que esperar para saber "cómo responderá el Gobierno español y qué instrucciones tendrá la policía o el ejército para disuadir a Marruecos".

Sobre las últimas declaraciones de Pedro Sánchez afirmando que "es evidente que el control fronterizo de Marruecos falló", el experto en seguridad asegura que "lo que ha hecho el presidente del Gobierno ha sido no tensionar la situación" y se ha "dado un tiempo para hablar de ese fallo fronterizo". Además, Cocho ha detallado que "es evidente que Marruecos tenía que ver".

Ante la posibilidad de un nuevo asalto, Cocho sostiene que "el problema es el apoyo que tenga España para disuadir a Marruecos y habría que ver cómo proteger esa parte de territorio". Sobre la respuesta que debería dar España, afirma que "hay que tener cuidado cómo se responde" y considera "que tiene que ser diplomática".