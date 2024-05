Un periodista de Antena 3 Noticias se moja sobre Eurovisión: "No quiero que me deis collejas en la redacción"

El de este este año es uno de los festivales de Eurovisión más mediáticos que se recuerdan. La polémica por la participación de la cantante de Israel a generado numerosas movilizaciones y protestas multitudinarias que muestran el rechazo a que la delegación israelí forme parte del concurso, debido a la actuación del ejército de ese país en Palestina, donde se le acusa de cometer un genocidio contra la población.

Opiniones encontradas

El periodista de Antena 3 Noticias, Eduardo Siles, se encuentra en Copenhague, Dinamarca y estos días visita Malmö, ciudad situada al sur de Suecia, con motivo del festival de Eurovisión 2024. Desde allí contaba de primera mano las reacciones que están suscitando los distintos ensayos y actuaciones de la artista israelí, Eden Golan.

Las calles de la ciudad sueca se han convertido en escenario de manifestaciones y altercados con las fuerzas del orden, pero en el interior del recinto, desde el primer día de ensayo de la israelí se han escuchado abucheos, gritos, insultos y se han visto gestos como 'peinetas' dedicados por parte del público.

"Hubo aplausos a la cantante israelí"

En el interior del estadio, con capacidad para 15.000 personas el periodista apreciaba "un empate" entre sus detractores y público favorable. Explicaba que la organización decidía que en el interior del recinto sólo se permitieran banderas de países participantes, por lo que una persona fue desalojada por la Policía al mostrar una bandera palestina.

"Como un jefe de Estado"

Tampoco ha estado exenta de tensión la relación de la delegación de Israel con las de otros países que se han manifestado contrarias a su participación. También levantaba polémica el despliegue que acompaña a Eden, que según Eduardo "está siendo tratada como un jefe de Estado", desplazándose "en un convoy de más de 100 policías con más de 15 vehículos terrestres", del hotel al estadio y vuelta completamente ajena a la tensa situación en el exterior.

Posibilidades de victoria

"Podemos ver a Israel perfectamente ganando el festival de Eurovisión"

Las especulaciones sobre un posible castigo a Israel mediante este festival, o por el contrario, un respaldo público circulan a partes iguales.

Eduardo Siles, sorprendía con una información que circularía a propósito de una filtración del voto telemático de la población Italiana: "El 40% de los italianos votaron a la candidata de Israel". Esto ha hecho que en las casas de apuestas actualmente Israel se encuentra en segunda posición de favoritos a hacerse con la victoria.

¿Qué pasa con 'Zorra'?

"No venimos a competir, venimos a divertirnos", opinaba Eduardo sobre la candidata española, ya que algunas informaciones sitúan a la cantante 'Nebulossa' y a su canción 'Zorra', compitiendo por la última posición del festival de este año.

"No me deis collejas el lunes en la redacción"

Sobre una expectativas no demasiado optimistas precisamente, el periodista expresaba: "No te voy a engañar Susanna. Ojalá ganemos. Aquí estamos todos intentando apoyar a la candidatura española, pero yo no voy a decir que vamos a ganar y luego el lunes que me den collejas en la redacción".