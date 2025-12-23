Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las pensiones mínimas ascienden al 7% mientras que las nos contributivas y el IMV suben al 11'4%

Estos incrementos, que se aplicarán para 2026, han sido anunciados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Una medida que llega para "garantizar unos umbrales mínimos de renta".

Dos jubilados sentados en un parque

Dos jubilados sentados en un parqueEuropa Press

Beni López
Publicado:

En su última reunión de este año, el Consejo de Ministros cierra el 2025 un incremento del 7% de las pensiones mínimas. Esta medida ha sido expresada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Estas no son las únicas pensiones que tendrán un aumento. Las asociadas a cargas familiares aumentarán un 11'4%, al igual que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Esta medida llega poco después de que se anunciara la revalorización en un 2'7% de las pensiones contributivas en 2026, conforme a los datos del IPC correspondientes al pasado mes de noviembre.

"Hemos establecido un nuevo marco para revalorizar por encima del IPC las pensiones mínimas y no contributivas hasta garantizar unos umbrales mínimos de renta" ha señalado la ministra.

Según ha destacado Saiz "el Gobierno cumple con un compromiso que es inquebrantable, el de ofrecer la certeza a los más de 9'4 millones de pensionistas de nuestro país de que si los precios suben, sus pensiones también lo van a hacer".

Elma Saiz señala que esta revalorización "protege el poder adquisitivo de nuestros pensionistas, sino de la sociedad en su conjunto" y pone de relieve a las personas en situación de "mayor vulnerabilidad económica".

Las cifras detrás de las pensiones en España

La magnitud de esta medida es esencial ya que la Seguridad Social abonó el pasado mes de octubre10.397.372 pensiones a 9.405.352 personas.

Según detalló Moncloa a finales de octubre, la pensión media del sistema alcanza los 1.315,3 euros mensuales, un 4'4% más con respecto al año anterior. Si hablamos de la pensión media de jubilación, aquella que reciben cerca de 6'6 millones de personas, se ubica en 1.510,1 euros mensuales, un 4'3% más alta que hace un año. Hasta un 59'1% de las personas que reciben este tipo pensión son varones.

Asimismo, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.668'7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.011'6 euros. Por su parte, la Minería del Carbón llega a los 2.909 euros y para los Trabajadores del Mar1.672,8 euros.

Igualmente, la pensión media de viudedad llega a los 936,7 euros mensuales, al principal para 1'5 millones de personas de las que el 95'7% son mujeres. Por su parte, la pensión media de las nuevas altas jubilaciones subió a los 1.780,8 euros al mes.

