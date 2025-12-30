Cambio en la edad de jubilación a partir de 2026: ¿con cuántos años se puede empezar a cobrar la pensión?

A partir del 1 de enero de 2026, el sistema de pensiones en España sufrirá un cambio importante que afectará a todos los que planifican su retiro. Con la población envejeciendo y la esperanza de vida aumentando, es fundamental entender cómo estos ajustes impactarán tu futuro económico.

El Gobierno busca adaptar las pensiones para que sean sostenibles a largo plazo y sigan ofreciendo seguridad a los futuros jubilados. Si sabes exactamente cuándo te puedes jubilar, podrás tomar decisiones más informadas y preparar tu retiro de manera más tranquila y estable.

¿A qué edad te podrás jubilar en España?

A medida que pasan los años la edad de jubilación va cambiando. En 2025 esta se situaba en los 66 años y 8 meses, pero a partir de 2026 no será igual, ya que se retrasará dos meses, por lo que será a los 66 años y 10 meses, en caso de que se cuente con menos de 38 años y 3 meses cotizados.

Además de la edad, otro factor clave para tu jubilación es el tiempo que has cotizado. Cumplir con los años mínimos de cotización no solo te da derecho a una pensión, sino que también influye en la cuantía que recibirás, por lo que es importante tenerlo en cuenta al planificar tu retiro.

¿Y la jubilación anticipada?

A pesar de estos cambios en el tiempo de cotización y la edad de jubilación, un trabajador podrá seguir optando por la jubilación anticipada si tiene al menos 38 años y 3 meses cotizados. Esta será posible hasta dos años antes de su edad ordinaria de jubilación.

Para el 2026 también está prevista una revalorización de las pensiones contributivas en torno al 2,7 %, conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). Este ajuste no compensa por sí solo los efectos del alza del coste de vida, pero puede ayudar a mantener cierto poder adquisitivo de los pensionistas. Además, se espera que el Gobierno continúe evaluando medidas complementarias para proteger a quienes dependen de estas prestaciones, especialmente a los más vulnerables.

Lo que sí se mantiene sin cambios en 2026 es el requisito de cotización mínima para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación. Esta se mantiene en 15 años, de los cuales al menos dos deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación.

Estar informado sobre estos cambios permite planificar mejor las finanzas personales y anticiparse a posibles ajustes futuros en el sistema de pensiones.

