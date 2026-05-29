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El inspector de Hacienda Francisco De la Torre, sobre Ana Duato y la anulación de su absolución: "Se podría enfrentar a penas de prisión"

Francisco de la Torre aporta una mirada experta a la decisión de la Audiencia Nacional de anular la absolución de Ana Duato y su marido por fraude fiscal y expone que futuro podría esperarles ante la orden de repetir el juicio.

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda

El inspector de Hacienda De la Torre sobre Ana Duato y la anulación de su absolución: "Se podría enfrentar a penas de prisión" | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
Publicado:

Este jueves, en el marco del caso Nummaria de fraude fiscal, se ha podido conocer una nueva sentencia en la que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha decidido suspender la absolución de Ana Duato y de su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau, y repetir el juicio.

Francisco de la Torre, quien es inspector de Hacienda, ha conectado con 'Noticias de la Mañana' de Antena 3 para ofrecer una perspectiva profesional de la resolución, la cual no considera "habitual".

Ante lo que tilda como "una de las sentencias condenatorias más importantes en la historia de España en materia de fraudes", De la Torre expone que el principal imputado es el asesor fiscal, Fernando Peña, quien construyo un mecanismo de defraudación que iba vendiendo a una serie de clientes.

"Estamos hablando de un fraude evidente"

Respecto a la inocencia de la actriz, la cual ella misma defiende ante el tribunal señalando que nunca tuvo conocimiento de que sus declaraciones tributarias fueran incorrectas, De la Torre sostiene que puede discutirse si era sabedora o no, pero subraya que son "evidentes" mecanismos fraudulentos de los que se habla.

El inspector de Hacienda no puede dibujar un futuro firme dada la opción de recurrir la sentencia del nuevo juicio a celebrar, pero sí que plantea la posibilidad de que tanto la actriz como su marido "vayan a prisión", ya que probablemente la acusación se mantenga en los mismos términos.

"Esto es también un mecanismo del Estado de Derecho", concluía el experto comparando el caso con el de la cantante Shakira, quien, de manera contraria, ganaba recientemente a Hacienda.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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