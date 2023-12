Pedro Sánchez, en su libro: "La primera persona con quien lo hablé fue con Begoña, aún sonrío recordando la perplejidad con que reaccionó"

Hoy sale a la venta el nuevo libro de Pedro Sánchez. De su 'Manual de Resistencia' hemos pasado a 'Tierra Firme', así se llama la nueva publicación del presidente. Es un repaso de lo que han sido sus 4 años de gobierno de coalición junto a Podemos hasta la noche electoral del pasado 23 de julio.

El presidente explica, por ejemplo, sus experiencias en campaña en entrevistas para un público no muy político en podcast juveniles. Habla también de la importancia de la sanidad pública y pone cifras para valorar lo que supone: "una hospitalización 4.700 euros, un bypass coronario 30.000 y un trasplante pulmonar los 84.000". Además narra en primer persona cómo fueron las negociaciones para obtener los fondos next generation: "cinco días encerrados en los que apenas durmieron", escribe Sánchez. Y también le da tiempo a explicar una alarma vivida en Kiev cuando le tuvieron que desalojar de un hotel y llevarle a unos refugios ante la amenaza de unos drones que sobrevolaban la ciudad.

Algunos extractos del libro

En Espejo Público han analizado algunos de los extractos del libro escrito por Irene Lozano, persona de confianza de Sánchez, y han seleccionado algunos.

Por ejemplo, este en el que habla de la oposición:

«En los últimos cuatro años no han hecho oposición ni han logrado encarnar un proyecto de país, como sería lógico y sano para nuestra democracia. Desde mi llegada a la presidencia, el esfuerzo de ambos partidos se ha dirigido a deslegitimar al Gobierno de España y a mí como presidente. Esto equivale a negar las reglas de la democracia»,

En el libro está muy presente la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. De hecho Sánchez confiesa que la primera persona con la que habló del adelanto electoral fue con ella. Así transcurrió esa conversación:

«La primera persona con quien lo hablé fue con Begoña. Aún sonrío recordando la perplejidad con que reaccionó. Le conté mi razonamiento, así como mi interpretación de los resultados, y se mostró de acuerdo. Aunque intento dejar las cuestiones políticas fuera del ámbito de mi familia, Begoña es un apoyo fundamental para mí en cualquier encrucijada. Aquella noche también lo fue».

Una vez convocadas las elecciones, hay que diseñar la campaña y elegir la foto del candidato. Sánchez recuerda cómo fue la última selección de esas imágenes, cuál fue la que eligió y por qué.

«Rumiando esas ideas en mi cabeza mientras miraba las cuatro imágenes, al final quedó una en mi mano. En ella se me ve haciéndome un selfie rodeando de gente joven alegre e ilusionada, la mayoría mujeres. Me sentía identificado con esa España que mira al futuro sin miedo y quiere seguir avanzando, como rezaba nuestro lema.

Y otro personaje al que también dedica Sánchez líneas de su libro es a Zapatero. El expresidente se ha convertido en uno de sus principales apoyos no solo durante la campaña, sino ahora, justificando los pactos con Junts y la Ley de Amnistía. Así habla Sánchez de él:

Yo había sentido su apoyo de forma inequívoca. En aquellos días, me dijo que quería salir a la palestra, participar en los medios y en los mítines, tener un papel activo en la campaña para contribuir a una victoria del Partido Socialista, que juzgaba necesaria para España y merecida por el Gobierno. Me pareció un gran gesto por su parte. No coordinamos los mensajes ni las apariciones, pero su papel fue decisivo».

¿Quién está detrás del libro?

Detrás de ese libro de Sánchez está la persona que lo ha escrito, Irene Lozano. El presidente del gobierno ha vuelto a recurrir a ella, para escribir su libro. Ya lo hizo hace 4 años con 'Manual de Resistencia'.

En las 384 páginas de la obra, Lozano deja claro su vena de escritora al ser licenciada en lingüística y su pasión por la política, habiendo pasado por UPYD, Ciudadanos y posteriormente en el PSOE.

Bajo el gobierno Sánchez ha sido Secretaria de Estado de 'España global', pasó por la dirección del Consejo Superior de Deportes y en estos momentos es directora de la Casa Árabe.