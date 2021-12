El pastor que lloraba emocionado por sus ovejas en las inundaciones del Ebro: "Le he visto al lobo hasta los dientes"

La reacción emocionada de David Alcalde al descubrir que sus ovejas se han salvado de las riadas en Novilla (Zaragoza) representa las secuelas que ha tenido la crecida del río Ebro en La Rioja. Este ganadero pensaba que se habían ahogado todas las ovejas. Asegura que este caudal nunca lo ha cogido el río: "Lo que hay dentro del río son selvas y el cauce no está en condiciones", lamenta.

Asegura David que lleva una semana escapándose del río "porque cuando va subiendo va anegando campos". "He estado una semana revisándolo hasta que al final el río me ha vencido y menos mal que tenemos aquí unos santos que son los efectivos que han venido a arroparnos: la UME, los bomberos... les estaré eternamente agradecido porque gracias a ellos he resucitado".

Reconoce que no se atrevía a entrar en la zona porque le llegaba el agua por la cintura y había mucha corriente. Ha estado muy arropado y agradece su apoyo al alcalde de Novillas y a todos los que le han llamado interesándose por su situación. "Le he visto hasta los dientes al lobo pero he salido de esta", apunta.

Cree que hay que hacer algo en el río porque "no es normal que haya estas selvas dentro del cauce". "No se trata de dejar el río como una autopista de 4 carriles pero quitar algunos puntos donde el agua pueda correr. Si hay algún problema con los afluentes del Ebro y tienen que soltar agua imagina qué viene para aquí".

