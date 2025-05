Los papables españoles que pueden dar la sorpresa: "El que es el favorito, al final no es elegido"

Estamos a horas de saber quién será el nuevo Papa. De momento, lo único que tenemos claro es que el elegido está entre estos 133 cardenales, solo uno de ellos será el elegido.

Y según pasan las horas van ganando peso algunos nombres que hasta ahora no se habían escuchado, y hay dos españoles y un filipino, que no es el Cardenal Tagle del que se ha hablado mucho hasta ahora.

¿Quiénes son los 'tapados españoles?

Entre los 133 cardenales hay dos españoles que ganan peso en las encuestas: Ángel Fernández y Cristóbal López. Además, a esa novedosa lista se suma un filipino: Pablo Virgilio David.

Las encuestas nos dicen que el cónclave al que un cardenal español llega con más opciones y en este caso son dos. El primero de ellos es Ángel Fernández , tiene 64 años, es asturiano y es salesiano. Y, el otro cardenal español, Cristóbal López Romero, nacido en Almería, actual arzobispo de Rabat en Marruecos, también es salesiano y ha sido además misionero en Paraguay. De ellos dos, el que llega con más posibilidades es Ángel.

El tercer nombre Pablo Virgilio David, filipino, arzobispo de Calocares, ahora mismo, tiene 66 años. Ahora, tras varias fumatas negras, las quinielas podrían estar incluso entre ellos tres.

"Los cardenales que están reunidos están bastante influenciados"

"Los cardenales que están reunidos están bastante influenciados por lo que se ha dicho en las congregaciones generales. Antes de entrar en el conclave, los distintos cardenales intervienen, hablan y explican cuál es el perfil de candidato que tiene que tener la Iglesia como Papa para el futuro", explica Luis Navarro. Además, sobre las quinielas añade que "el que entra, Papa, sale cardenal".

Paco Vázquez, ex embajador de España ante la Santa Sede, ex alcalde de la Coruña, ex diputado y ex militante socialista, explica que los tres son españoles porque "no hay que olvidar que Filipinas es uno de los países con mayor número de católicos del mundo gracias a España".

"España evangelizó Filipinas hasta el punto de que el Cardenal David, es un nombre puramente español", continua.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.