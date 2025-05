Pepa Torres, monja feminista, sobre la no participación de mujeres en el cónclave: "Es insólito y escandaloso"

Mientras los focos mediáticos siguen pendientes del tejado vaticano, dentro del Palacio Apostólico se perpetúa una imagen que para algunas voces dentro de la Iglesia resulta difícil de justificar en pleno siglo XXI como es la ausencia total de mujeres entre los 133 cardenales electores del cónclave. Una realidad que ha sido duramente cuestionada por la monja Pepa Torres, miembro de las Hermanas Apostólicas del Corazón de Jesús desde hace 18 años.

Un escándalo

"Es insólito y escandaloso, el cónclave tan masculino con esa vestimenta tan anacrónica, creemos que todo esto tiene que cambiar", denunció en Espejo Público. Sus palabras, pronunciadas en paralelo al inicio del proceso de elección del próximo Pontífice, ponen en evidencia una contradicción creciente entre la tradición eclesial y las demandas de muchas mujeres que sirven a la Iglesia.

Sin reconocimiento

Torres no plantea una reivindicación egoísta, sino una propuesta estructural. "Cuando reivindicamos una mayor participación y representatividad no es como un derecho para nosotras, que también lo es, es sobre todo porque creemos que la Iglesia se pierde mucho sin ese reconocimiento de nuestro aporte", explica.

La muerte del papa Francisco y el inicio del cónclave han devuelto a primer plano la cuestión de género en el gobierno eclesial. La imagen de una Capilla Sixtina ocupada solo por hombres, en un proceso deliberativo absolutamente reservado a ellos, contrasta con la vida diaria de millones de mujeres que sostienen comunidades católicas en todo el mundo.

No todas las monjas opinan igual

Sin embargo, no todas las voces femeninas dentro de la iglesia comparten este punto de vista. La abadesa Sol María Jesús, del monasterio madrileño de las Clarisas de la Inmaculada y San Pascual, ofrece una mirada distinta. "La Iglesia es tradición y la tradición es esa. Jesús tuvo a muchas mujeres alrededor, pero tenía a sus doce preferidos. Seguro que detrás de cada cardenal hay una gran mujer, una gran madre tenían cada uno", explicó.

Desde su propia clausura, la abadesa admite que el rol femenino tiene otras formas de presencia, más invisibles pero no menos importantes. "Yo no sé si habrá mujeres incomodadas. A mí me darían un disgusto si me dijeran: deja tu clausura y vente aquí a hacer una labor al Vaticano".

Que se mantenga el legado del papa Francisco

Pepa Torres, sin embargo, expresa su deseo de continuidad con el legado del papa Francisco. "No hacerlo creo que sería un error histórico. También soy consciente de que hay mucha reticencia a continuar esta línea, pero también creo que podrá mucho más el clamor del pueblo, las esperanzas y los sufrimientos de la gente que los propios intereses y privilegios de la Iglesia", concluye.

