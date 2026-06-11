El Papa aterriza en Canarias y visita el muelle de Arguineguín en una jornada marcada por la inmigración y la polémica política

El papa León XIV ya está en Canarias. El Pontífice ha aterrizado en Gran Canaria pocos minutos antes de las doce del mediodía para iniciar una visita histórica marcada por su compromiso con la inmigración, una de las principales banderas de su pontificado.

Las primeras imágenes de la jornada muestran al Santo Padre subiendo al avión que lo ha trasladado hasta las islas. Antes del despegue, una auxiliar de vuelo colocó en uno de los asientos una estampa de la Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias, en un gesto cargado de simbolismo.

El acto central de la visita tiene lugar en el puerto de Arguineguín, escenario de algunos de los momentos más duros de la crisis migratoria que vivió el archipiélago en 2020. León XIV visita el muelle para conocer de primera mano la realidad de la ruta atlántica y mostrar su apoyo a quienes trabajan en la atención de los migrantes.

"La visita del presidente al muelle es desafortunada"

La presencia de Pedro Sánchez junto al Papa ha provocado críticas por parte de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. Considera "inapropiada y desafortunada" la visita del presidente al muelle y la relaciona con una estrategia de imagen. "Oportunismo", resume al referirse a la presencia del jefe del Ejecutivo.

Bueno recuerda que durante la crisis del denominado "muelle de la vergüenza", cuando llegaron a concentrarse miles de migrantes en condiciones precarias y más de 16.000 personas desembarcaron en apenas cuatro meses, el presidente nunca visitó Arguineguín pese a las reclamaciones realizadas desde Canarias.

"Espero poder trasladarle el sentimiento de abandono que han sufrido las islas"

La alcaldesa insiste en que sus críticas no van dirigidas al Pontífice, a quien recibirá con "todo el respeto institucional", y espera poder trasladarle personalmente el sentimiento de abandono que, a su juicio, han sufrido las islas durante los últimos años ante las sucesivas crisis migratorias.

La visita de León XIV vuelve a poner a Canarias en el centro de la atención internacional y convierte el muelle de Arguineguín en el símbolo de un desafío humanitario que sigue marcando la agenda política y social del archipiélago.

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