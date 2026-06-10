Sigue en streaming en directo la misa del papa León XIV en la Sagrada Familia a la que acude Pedro Sánchez

La visita de León XIV a Barcelona vivirá este martes uno de sus momentos centrales con su presencia en la Basílica de la Sagrada Familia. El Pontífice encabezará una misa conmemorativa por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y participará en la inauguración de la torre de Jesucristo, la estructura más alta del templo diseñado por el arquitecto catalán.

La agenda prevista sitúa la llegada del Papa a la basílica a las 19:15 horas, donde será recibido por el cardenal Joan Josep Omella, arzobispo de Barcelona, así como por representantes institucionales encabezados por los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Un recorrido por la obra de Gaudí

Antes del inicio de la celebración litúrgica, León XIV recorrerá algunos de los espacios más simbólicos del templo. Entre ellos figura la cripta donde reposan los restos de Antoni Gaudí, fallecido en 1926 y considerado el gran impulsor del proyecto arquitectónico que ha convertido la Sagrada Familia en uno de los monumentos más reconocidos del mundo.

El Pontífice realizará una oración ante el Santísimo y ante la tumba del arquitecto, en un gesto cargado de simbolismo dentro de los actos organizados para recordar el centenario de su muerte. Posteriormente accederá a la sacristía para los preparativos previos a la eucaristía.

Una misa con cientos de cantores

La celebración comenzará a las 20:00 horas y contará con una amplia participación musical. Más de 500 cantores adultos y un centenar de voces infantiles acompañarán la ceremonia desde distintos puntos de la basílica, interpretando piezas de tradición gregoriana, repertorio coral catalán y obras de música sacra europea.

Los organizadores han diseñado un programa que busca dialogar con la arquitectura ideada por Gaudí y con la importancia que el arquitecto otorgaba a la música dentro del templo.

La inauguración de la torre de Jesucristo

Tras la misa llegará uno de los actos más esperados de la jornada. A las 21:45 horas, León XIV bendecirá la torre de Jesucristo desde la fachada del Nacimiento. Se trata de la construcción que culmina el conjunto central de la basílica y que, con 172,5 metros de altura, convierte a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo.

La ceremonia concluirá con el encendido de la cruz que corona la torre, revestida con miles de piezas cerámicas y diseñada para reflejar la luz durante el día e iluminar la ciudad durante la noche, tal y como imaginó Antoni Gaudí. También se descubrirá una placa conmemorativa de la visita papal, que se sumará a las ya existentes de Juan Pablo II y Benedicto XVI.

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