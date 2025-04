El padre Ángel cree que el cardenal condenado Angelo Becciu tiene que participar en el cónclave: "A veces hay que tragar algunos sapos"

Recién llegado del funeral del Papa Francisco, el padre Ángel (fundador de Mensajeros de la Paz) visita el plató de Espejo Público.

Este lunes deberíamos saber la nueva fecha del cónclave del que saldrá el nuevo Papa. Todo ello con el debate abierto de la participación del cardenal condenado a 5 años y 6 meses por malversación de fondos Angelo Becciu en una sentencia que no es firme.

El Papa dejó 2 cartas escritas para dejarle fuera del cónclave. Ahora 200 cardenales llegados a Roma para participar en la quinta congregación general decidirán sobre este extremo. Las cartas del Papa están firmadas por él y la última la escribió hace poco más de mes y medio. Son cartas pero no documentos oficialmente válidos incontrastables.

El cardenal Becciu y sus abogados insisten en que el Papa les ha privado de los derechos cardenalicios pero no del deber de participar en el cónclave. El futuro de este cardenal condenado se decidirá hoy con un voto secreto.

"Esperemos que el cardenal Becciu no vaya a salir Papa"

En opinión del Padre Ángel deberían dejar participar a este cardenal. "Tampoco pasa nada. Esperamos que no vaya a salir Papa", señala. Mantiene que "a veces hay que tragar algunos sapos para poder seguir adelante" y lo mejor sería "que él por su propio interés no quisiera aceptar pero es lo mejor para que no haya esa sombra para que después de que salga el Papa alguien pueda impugnar este papado".

Respecto al desarrollo del funeral del Papa Francisco, el padre Ángel destacaría la austeridad y el deseo de ser recibido en la basílica por los 'sinhogar', los excluidos. "Era emocionante ver eso y cómo le querían".

Reconoce el padre Ángel que le "chirriaba mucho el haberle visto difunto en el ataúd". "Cuando se te muere un amigo o familiar lo que te queda es rezar y llorar y no hacer más reflexión. Ver a todo un Papa verle en una caja tan sencilla y en el suelo... había muchas personas que lloraban al Papa y eso te impresiona".

"Trump y Zelenski parecían dos monaguillos hablando"

Sobre la cumbre improvisada entre Trump y Zelenski en Roma, el padre Ángel pensaba cómo había conseguido al final de su vida que se hubieran reunido en esa silla. "Parecían dos monaguillos los dos hablando de la paz. Ojalá sean capaces de convencer a Putin de que pare ya de una vez", expresa.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.