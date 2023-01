Paco Marhuenda afea las bromas sobre la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí': "Parece el grupito de la facultad diciendo chorradas"

La broma de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez- Pam, sobre la ley del 'sí es sí' ironizando sobre las 'oleadas de violadores' que han quedado en libertad, ha despertado un aluvión de críticas en el seno político. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedía al presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez su cese inmediato. De momento la aprobación de esta nueva norma ya ha hecho que 151 condenados hayan visto reducidas sus penas y 2 hayan sido excarcelados.

Apunta el periodista Paco Marhuenda que estas manifestaciones "son de una frivolidad indescriptible". "Parece como si fuera el grupito de la facultad. Me recuerda al 'jiji, jaja' del bar diciendo chorradas. Además con fotografías de periodistas para estigmatizarlos porque además no se les puede llevar la contraria", señala.

El comunicador afea el lenguaje de la charla en la que participa la número 2 de Irene Montero: "esas burlas, ese reírse de algo tan serio, esa tontería que dicen de que los jueces son machistas". Mantiene Marhuenda que la inmensa mayoría de los jueces lo que hacen es aplicar acertada o equivocadamente la ley.

Elisa Beni: "Eso no es el feminismo"

Por su parte la también periodista Elisa Beni, señala que el feminismo no es esto. "Ella dirá que y no estoy dentro de su feminismo pero el feminismo no es esto. Hay mujeres dentro del movimiento feminista que jamás harían tal cosa". A Beni le abochorna que políticas como Rodríguez- Pam no tengan categoría personal ni profesional para ocupar el cargo que están ocupando.