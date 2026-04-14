Óscar Freire, condenado tras la denuncia de su mujer: "Hay una clara intromisión a la privacidad"

El que fuera triple campeón del mundo en ruta, Óscar Freire, atraviesa el momento más delicado de su vida personal y judicial. Su mujer, Laura, asegura haber vivido bajo un control constante durante años: micrófonos en casa, localizadores GPS en el coche y hasta un supuesto duplicado de su cuenta de WhatsApp. Un relato que dibuja, según los expertos, una posible vulneración grave del derecho a la intimidad.

Freire ha sido condenado por injurias tras unos hechos que, según la denuncia, se precipitaron el pasado domingo en un santuario. Allí, la mujer asegura que se sintió intimidada durante una discusión en la que él habría llegado a acusarla de “estar follando con todos” y, presuntamente, la sujetó con fuerza por el brazo. A la salida, acudió directamente a un cuartel de la Guardia Civil para denunciar por agresiones, amenazas, vejaciones y acoso.El exciclista fue detenido y pasó la noche en el calabozo. Posteriormente, el juez dictó una condena de nueve días de localización permanente, en un domicilio distinto al de la víctima, y una orden de alejamiento de seis meses.

“No es proporcional ni necesario”

En medio de la polémica, la detective Elisenda Villena ha cuestionado la legalidad de los métodos descritos en la denuncia. “Hay que tener en cuenta que el detective es un profesional que trabaja bajo el paraguas de la ley, en especial teniendo en cuenta la ley de seguridad privada, que explica muy bien quién puede y quién no puede investigar”, señala Villena. “No sé quién ha llevado a cabo estas acciones, pero si es un detective privado es conocedor de hasta dónde podemos llegar y todas nuestras acciones tienen que estar bajo el paraguas de la proporcionalidad”.

La experta es tajante: “Tiene que ser legal, proporcional, idóneo y necesario. Por lo que se está explicando en este caso me parece que necesario no es y proporcional tampoco; para mí es una clara intromisión a la privacidad y el autor va a tener problemas por haber realizado esto”.

De la imagen pública a la crisis privada

Durante más de dos décadas, la relación se mantuvo aparentemente estable. La pareja se casó en 2003, en una ceremonia religiosa que marcó el inicio de 23 años de vida en común y tres hijos. Sin embargo, la situación comenzó a deteriorarse a partir de 2023, coincidiendo con el inicio de un proceso de divorcio en las últimas semanas.

El episodio del pasado domingo, también en un entorno religioso, simboliza para el entorno cercano el principio del fin. De la primera iglesia al conflicto en un segundo santuario, la historia de la pareja ha transitado de la discreción pública a un conflicto judicial de alto voltaje.

Este caso supone el sprint más oscuro en la vida de Freire, tres veces campeón del mundo y ganador de clásicas como la Milán-San Remo. Un desenlace que, más allá de lo deportivo, abre un debate sobre los límites del control en las relaciones personales y del abuso de métodos de vigilancia en el ámbito privado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.