El exciclista Óscar Freire, detenido por un presunto delito de maltrato a su mujer

Óscar Freire, exciclista cántabro de 50 años, ha sido detenido por un presunto maltrato a su mujer después de que esta denunciara este pasado domingo en Torrelavega (Cantabria) malos tratos como agresiones, amenazas, vejaciones y acoso. La mujer denunció este pasado domingo y el mismo día Freire fue detenido. Este lunes se ha sometido a un juicio rápido y ha sido puesto en libertad con cargos de vejaciones y una orden de alejamiento.

Tres hijos, en pleno divorcio y sin convivir desde finales de 2025

El tres veces campeón del mundo tiene tres hijos con su mujer, dos de ellos menores de edad, y la pareja está en proceso de divorcio, además de que no conviven desde finales de 2025.

En la denuncia, la esposa asegura que Freire "siempre ha sido muy controlador", que colocaba micros en el coche, GPS en el vehículo y le controlaba el WhatsApp. También ha contado que la relación comenzó a deteriorarse en 2023, cuando ya llevaban 20 años casados, explicando que sufre un "acoso continuo", algo que al principio de la relación consideraba como "normal". Añade que durante la relación ha conseguido que ella "se sienta inferior y muy sumisa".

Mantenía relaciones con otras mujeres diciendo "yo me lo merezco"

La denunciante, siempre según el atestado que ha recogido la policía, ha explicado que su marido lleva una vida "paralela" y que mantiene relaciones sentimentales con otras mujeres, 'excusándose' así ante su esposa: "Yo valgo mucho más que tú, eres una chica muy corriente. Esto yo me lo merezco y tú me lo tienes que perdonar".

Además, le contaba sin pudor lo que hacía son estas y según la esposa le obligaba "a realizar prácticas sexuales que hacía con su amantes".

El año pasado desapareció varios días

Por otra parte, a principios de 2025 la mujer denunció a la Guardia Civil la desaparición de Freire después de no saber de él durante dos días tras abandonar el domicilio por una discusión. Según la esposa, Freire llegó a ponerse "muy agresivo".

El cántabro, de 50 años, fue tres veces campeón de Mundial en ruta, tres veces de la Milán-San Remo, de la Flecha Brabanzona y pese a que nunca tuvo opciones de ganar la general de la Vuelta o del Tour de Francia sí consiguió varias conquistas de etapas.

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