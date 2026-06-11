Se queda a las puertas del puente perfecto: la caída con honores de Gonzalo en ¡Salta!

Gonzalo se ha quedado a las puertas de la gloria en ¡Salta! tras haber hecho el puente desde el inicio. El concursante vallisoletano se ha ido con las manos vacías en cuanto al dinero, pero no respecto al reconocimiento. “¡Qué prodigio ha sido!”, ha asegurado Manel Fuentes, destacando lo bien que ha jugado, demostrando grandes conocimientos y mucha simpatía. Incluso le ha deleitado al ritmo de Paquita Salas.

El único pálpito que le ha fallado ha sido en el nivel 9, a un paso de luchar por el premio de 50.000 euros. Gonzalo ha analizado las cuatro afirmaciones que se ha encontrado, intentado encontrar la única verdadera. Entre los descartes y una corazonada, ha apostado por la fotografía titulada ‘Muerte de un miliciano’. ¿La realizó Henri Cartier-Bresson?

El concursante ha asegurado que tenía la imagen en la mente. Lo que le ha hecho dudar es su autoría: “No sé quién es este señor”. Sin embargo, le parecía “demasiado evidente” que Carlos Gardel nació en Buenos Aires, otra de las opciones. “Qué rabia más tonta”, reconocía al encontrarse con su mayor dilema cuando estaba al borde del final del puente. Aunque lo merecía, no ha podido completar el programa perfecto.

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