Gonzalo deleita a Manel Fuentes al ritmo de Paquita Salas en ¡Salta!: “Cantas de todo”

El puente de ¡Salta! no solo deja momentos de máxima tensión, sino también anécdotas muy auténticas que descolocan hasta a Manel Fuentes. En esta ocasión, el protagonista ha sido Gonzalo durante el segundo nivel del programa. El concursante ha sacado su vena artística de forma completamente inesperada antes de saltar a las trampillas.

Al leer las opciones, a Gonzalo se le ha iluminado la cara al ver ahí a Paquita Salas. De hecho, no se le ha ocurrido otra cosa que ponerse a cantar el tema principal de la serie. Ante semejante recital improvisado en mitad del plató, Manel se ha quedado alucinando y, entre risas, no ha podido evitar soltarle un irónico: “Vemos que no la conoces”.

Finalmente, el concursante se la ha jugado apostando por la afirmación: "A la protagonista de la serie Paquita Salas le da vida un actor". Tras unos segundos de intriga, la opción ha resultado ser correcta, asegurando su pase a la siguiente ronda por todo lo alto.

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