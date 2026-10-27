Sandra Sánchez demuestra en directo por qué es una leyenda del kárate: su exhibición impresiona a todos

Sandra Sánchez ha llevado el kárate al plató de El Hormiguero con una demostración que ha dejado al público impresionado. Antes de ponerse en acción, la karateka ha explicado a Pablo Motos en qué consiste un kata y qué aspectos debe valorar un árbitro durante la competición.

"Un kata es un libro de todas las técnicas que hay en kárate", ha explicado. En él se combinan defensas, ataques y otras técnicas que deben ejecutarse con precisión. Los jueces no solo tienen en cuenta que cada movimiento esté bien hecho, sino también la fuerza, la velocidad y la potencia. Un mínimo desequilibrio puede marcar la diferencia en una competición de máximo nivel.

Pero para Sandra hay algo más que la técnica: la capacidad de transmitir. "El karate es un arte marcial y como arte hay que transmitir lo que uno tiene en su interior", ha señalado. Después, se ha quitado el micrófono y ha llevado sus palabras a la práctica con una demostración en directo que ha dejado a todos boquiabiertos.