El Hormiguero
Sandra Sánchez demuestra en directo por qué es una leyenda del kárate: su exhibición impresiona a todos
La campeona olímpica, del mundo y de Europa en la modalidad de kata ha visitado El Hormiguero, donde ha explicado qué valoran los jueces en esta disciplina antes de demostrar en directo por qué es una de las grandes figuras del kárate.
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Sandra Sánchez ha llevado el kárate al plató de El Hormiguero con una demostración que ha dejado al público impresionado. Antes de ponerse en acción, la karateka ha explicado a Pablo Motos en qué consiste un kata y qué aspectos debe valorar un árbitro durante la competición.
"Un kata es un libro de todas las técnicas que hay en kárate", ha explicado. En él se combinan defensas, ataques y otras técnicas que deben ejecutarse con precisión. Los jueces no solo tienen en cuenta que cada movimiento esté bien hecho, sino también la fuerza, la velocidad y la potencia. Un mínimo desequilibrio puede marcar la diferencia en una competición de máximo nivel.
Pero para Sandra hay algo más que la técnica: la capacidad de transmitir. "El karate es un arte marcial y como arte hay que transmitir lo que uno tiene en su interior", ha señalado. Después, se ha quitado el micrófono y ha llevado sus palabras a la práctica con una demostración en directo que ha dejado a todos boquiabiertos.
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