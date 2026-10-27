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¿Estará Pedro Sánchez en El Hormiguero? Pablo Motos aclara qué sabe sobre su posible visita

Pablo Motos ha contado en El Hormiguero cómo se encuentra la invitación que hizo a Pedro Sánchez para acudir al programa en directo.

¿Estará Pedro Sánchez en El Hormiguero? Pablo Motos aclara qué sabe sobre su posible visita

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Pablo Motos ha explicado cómo van las gestiones para que Pedro Sánchez acuda al programa. El presentador ha recordado que le invitó a participar en directo el pasado 5 de octubre y ha repasado los contactos que han mantenido desde entonces con el equipo de Comunicación del presidente del Gobierno.

Según ha contado, han llamado y enviado mensajes en varias ocasiones para conocer la respuesta, pero hasta ahora no tienen una confirmación. "Y estamos en este momento en ese punto", ha explicado Motos, que espera tener noticias entre mañana y pasado. Si no reciben contestación, entiende que Pedro Sánchez podría haber decidido no acudir.

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