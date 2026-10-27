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La peor experiencia de Andrea Ros sobre un escenario: "Necesitaba que alguien me salvara"

La actriz ha desvelado cómo fue el momento en el que se hizo "un poco de caca" mientras hacía una obra de teatro.

La peor experiencia de Andrea Ros sobre un escenario: "Necesitaba que alguien me salvara"

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Patrick Criado y Andrea Ros han visitado juntos El Hormiguero para compartir una noche llena de anécdotas, humor y complicidad. Los dos actores han hablado de sus carreras y de los proyectos profesionales que tienen entre manos.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cuál ha sido su peor experiencia sobre un escenario. La intérprete ha sido la que ha tomado la palabra y ha contado que en una de sus primeras funciones tuvo una emergencia de lo más escatológica.

Andrea ha revelado que "tenía caca", que no pudo aguantar y que el resultado fue desastroso. Por suerte para ella, contó con el apoyo de David Verdaguer que, según ella, le salvó.

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