La nueva vida de Nano, el joven que se hizo viral hablando de su pluriempleo: de la precariedad a la estabilidad

Nano es un joven de 22 años que se hizo viral en redes sociales. El video que publicó contaba su historia de superación. Dejó el colegio para comenzar a trabajar y poder llevar dinero a casa. Vivía con su madre y sus dos hermanos y no conseguían llegar a fin de mes. Madrugaba para trabajar de sol a sol cada día para ahorrar y a la vez poder sacarse el carnet de conducir y algunos cursos. Su mensaje era toda una reivindicación a los jóvenes. Les alentaba a aprovechar y valorar las oportunidades que se les ofrecen y a alejarse del camino fácil, la fiesta, las drogas o el alcohol.

Su vida no había sido fácil y cuando saltó a la fama trabajaba pluriempleado durante todos los días para sacar a su familia adelante. Tan solo unos meses después la historia de Nano ha cambiado por completo. El programa Espejo Público ha vuelto a hablar con él para que nos cuente su nueva vida. "Los límites te los pones tú solo y yo no tengo", estas son las palabras esperanzadoras con las que el joven da cuenta de su nueva situación. Nano ahora es peluquero en su anterior peluquería, además, lo compagina con un proyecto personal que le hace especial ilusión, un bar. Nano ha comenzado la reforma para la apertura de un bar, cerca de la peluquería, en el que van a trabajar él y su madre. "Voy a tener otra vez dos trabajos pero cerca y llevándolo yo".

Pero el camino hasta la cima no ha sido fácil. Nano cuenta cómo mucha gente no entiende su situación y le critican duramente diciéndole que ahora vive del cuento e incluso le llegan a amenazar. Él asegura estar aprendiendo a dejar esas críticas a un lado y a enfocarse más en él y su familia. Pero no todos los comentarios que recibe son malos, al contrario. "Las madres me escriben un montón que gracias a mí sus hijos piensan más las cosas".

"Sigo trabajando"

Asegura que su entrevista en la televisión ha ayudado mucho a visibilizar su situación pero que el sigue trabajando. Nadie le ha regalado nada y todo lo que ha conseguido ha sido y es fruto de su trabajo. "La gente se equivoca" no vive de sus apariciones en los medios ni de la viralidad de su video.

Además de sus trabajos, Nano también ha dejado hueco para desarrollar otros proyectos personales. Acaba de estrenar su podcast y está escribiendo un libro. Nano asegura que por medio de estas dos fuentes va a tener la oportunidad de contar sus pensamientos y sus experiencias de vida en muchos sentidos. Su objetivo es ayudar a la gente que le lea o le escuche. El podcast va a contar con invitados, tanto populares como con menos seguidores, para que la gente pueda coger ejemplo y sentirse identificado.

Nano no quiere acabar la entrevista con Susanna Griso sin antes invitarla a participar en su nuevo proyecto y agradecer de nuevo cómo ha cambiado su situación. "Estoy muy contento de poder estar ayudando tanto a mi familia y de que me vayan las cosas mejor".