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Conflicto vecinal

"Nos cagan encima y pisamos mierda". Los vecinos del barrio de Delicias viven invadidos por palomas

"Una mujer las alimenta todos los días, no podemos más" aseguran mirando al cielo con terror. Los vecinos del barrio de Delicias denuncian vivir invadidos por las palomas.

Invadidos por las palomas.

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Como si se tratara de la película 'Los pájaros' de Alfred Hitchcock. Los vecinos del barrio de Delicias en Madrid miran al cielo aterrorizados. Desde hace años viven una situación límite "es una mujer que viene todos los días y da de comer a miles de palomas" aseguran.

"No es suelo, es caca"

Un equipo de Espejo Público ha podido pisar el terreno, que según el vecindario "no es suelo, es caca" "Es impresionante la cantidad de palomas que hay, aquí, enfrente del colegio" contaba en primera persona la reportera Vanessa Pámpano.

Los viandantes aseguran que hay personas que han sufrido caídas por culpa de la comida que la misteriosa mujer deja a estas aves. "Una señora se hizo daño en el brazo...". "Mi hermano, juega en la cancha de la baloncesto y como está llena de excrementos luego se toca los ojos y ahora mismo tiene un orzuelo", lamentaba otra vecina.

"No podemos tender ropa, ni aparcar los coches"

Son numerosos los vecinos que aseguran que les es imposible tender la ropa en sus patios "se estropea toda, toda llena de caca".

Otros, lamentan llegar a sus vehículos aparcados en las inmediaciones de sus viviendas "al volver nos encontramos con el pastel, mi marido se coge un cabreo..."

"Ha sido denunciada muchas veces"

Una situación insostenible donde los residentes confirman que la misteriosa mujer que da de comer a las aves ha sido denunciada en numerosas ocasiones, sin efecto alguno. "La deberían meter en algún centro para quitarse esa obsesión con las palomas" reclamaba otro vecino.

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