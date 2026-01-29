El PP exige a Puente que pida perdón a las víctimas antes de plantear su dimisión

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, llegó al Senado consciente de que el foco estaba puesto en él y de que se buscan respuestas tras el accidente ferroviario de Adamuz. Lo hizo entre gritos y con un objetivo claro: dar la cara. Así lo expresó al inicio de su intervención, en la que aseguró actuar "con responsabilidad y con tranquilidad", convencido de que ya ha ofrecido explicaciones suficientes sobre lo ocurrido.

Puente intentó trasladar un mensaje de control y seguridad, subrayando la complejidad del análisis técnico del siniestro y defendiendo que "es complicado ser más exhaustivo" en una investigación que sigue abierta. En su exposición, repasó la cronología de las actuaciones y volvió a insistir en que la renovación de la infraestructura fue "integral", aunque matizó que eso "no significa levantarla entera".

Un Senado poco convencido

Las explicaciones del ministro no lograron disipar las dudas de la Cámara. Desde distintos grupos se le reprochó si "pudo haber hecho más" y se calificó la gestión como una "crisis caótica". Desde Junts se escuchó un contundente "basta, fins aquí", mientras que otras formaciones plantearon preguntas aún sin respuesta: si el accidente "puede volver a pasar" o si se ha "jugado a la ruleta rusa" con la seguridad ferroviaria.

Vox fue directo y reclamó su cese inmediato. El Partido Popular elevó el tono y marcó una línea clara: antes de hablar de dimisión, Puente debía pedir perdón a las víctimas. "Antes de dimitir, pida perdón", reclamaron los populares desde la bancada.

El mantra de los bulos y el contraataque

El ministro respondió reiterando una idea que se convirtió en eje de su defensa: la existencia de "numerosos bulos" en torno al accidente. Según Puente, parte del debate político y mediático se ha construido sobre informaciones falsas que, a su juicio, distorsionan los hechos.

Fue en ese momento cuando el tono de la comparecencia cambió. Puente recordó que había dicho que "no se iba a esconder" y aseguró haber cumplido. A partir de ahí, el contraataque se centró en el PP. Acusó a los populares de intentar controlar el relato y señaló directamente a Alberto Núñez Feijóo, al que atribuyó contradicciones y cambios de versión en otros contextos.

Desde el PP, la réplica fue inmediata y dejó una pregunta en el aire: si el ministro sabía que "esto iba a pasar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.