Miriam Díaz- Aroca, una "'cincuenter' renacida": "Estoy hasta las narices del buenismo"

Presentadora, actriz, cantante, periodista y hasta 'chica Almodóvar'. A Miriam Díaz- Aroca no se le resiste ninguna faceta, ni si quiera la taurina. Tal y como ha comentado con Fran Rivera llegó a torear un toro a la limón. Pero donde dice que ha salido por la puerta grande ha sido en su vida personal. "Torear la vida es el mejor galardón", afirma.

Se reconoce como una 'cincuenter renacida' que vive en la coherencia desde hace 3 años. Bromea sobre su situación sentimental cuando es preguntada por un posible tercer divorcio y dice que si tuviera pareja y lo dejara sería "porque el amor ya no nos compensa". "Yo creo que es honesto no estirar una relación por el qué dirán o por los niños, tener paz", añade

Hace apología del 'egoísmo' como forma de cuidarse. "Primero tengo que estar yo en plenitud y luego pegaditos a mí están mis hijos". "Nos han enseñado que el egoísmo es un pecado pero estoy hasta las narices del 'buenismo'. Cree que hay que permitirse poder pegar un puñetazo en la mesa de vez en cuando para canalizar determinados sentimientos. "Cuando ya te quieres de todas las maneras tu pareja te complementa pero ya te completas tú a ti mismo".

Asegura que ha sido "una mujer muy dependiente emocionalmente desde pequeñita". "Me sentía invisible y necesitaba que me miraran. Un día la profesión no te llama tanto y te das cuenta de que no puedes depender de eso y ahí empieza el momento crisálida hasta que te salen las alas", explica. "Puedes ponerte un vestido muy bonito para aparentar que todo va bien pero luego el perfume que llevas tú de verdad huele mal porque es tu discurso interno que no huele bonito porque está podrido, porque no eres como quieres ser".

Cree que gracias a los premios que ha conseguido hoy es la mujer que es y no duda de que en su vida construyó un personaje "para sobrevivir y ser querida". "Creo que es innato en el ser humano crear un personaje. Yo era una niña tímida, muy insegura y con carencia de cariño, pero no porque mis padres no me quisieran, sino porque era mi cuota. Busco la manera de que me quieran y que me quieran es que me miren y eso lo llevo a la adolescencia y a mi mujer adulta hasta que un día me doy cuenta de que ese personaje no lo necesito".

Recuerda la muerte de su padre como un momento de conexión con su progenitor ."Cuando enfermó le cogió la mano y descubrió que tenía dulzura", explica.

Cree que "es patético aplazar ser felices para mañana o fabricar excusas para no ser valientes de ser quien queremos ser o estar con quien queremos estar". "Tienes que renunciar a muchas cosas que realmente no te hacen feliz y dejarte de prostituir emocionalmente para realmente convertirte en el amor de tu vida", señala.

