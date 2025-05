Miguel Ángel Silva, torero y periodista: "Cuando le pego un muletazo bueno al toro es cuando me siento realmente realizado"

Uno de los protagonistas del festival taurino organizado por Alejandro Talavante en la plaza de toros de Puebla de Sancho Pérez (Badajoz) ha sido Miguel Ángel Silva. Quien no solo deslumbró como torero, sino que también compartió con Espejo Público la historia íntima que marcó su actuación.

"A mis padres ni les gustaba ni les gusta todavía, mucho menos que su hijo sea torero, pero a mi abuelo paterno sí. Es al que le brindé el toro porque tal día como este sábado el año pasado murió, yo estaba toreando, en su pueblo, en la plaza donde me había llevado por primera vez a ver toros, y me dieron la noticia justo al terminar que había fallecido", confesó Silva.

Miguel Ángel también es periodista

"Yo la verdad es que había tenido inquietudes desde pequeñito, me gustaba mucho preguntar, y mis padres también me obligaron a estudiar una carrera si quería seguir en este mundo del toro, porque yo empecé jovencito, yo empecé con 14 años, pues tenía que estudiar y decidí Periodismo, que era lo único que me gustaba, sin pensar que me iba a dedicar a ello", explica.

Esa doble vida profesional lo ha llevado a enfrentarse tanto al toro como a situaciones complejas detrás de un micrófono o en un plató. "Es una pregunta que me hacen mucho, en la calle uno se enfrenta muchas veces a invitados peligrosos, a situaciones no fáciles", reconocía con naturalidad.

¿Qué es lo que más le llena?

Sin embargo, cuando se le pregunta qué le llena más, lo tiene claro: "La emociones que uno tiene en una plaza de toros… yo me considero artista y cuando realmente me siento realizado es cuando le pego un muletazo bueno a un toro y veo a la gente entregada. Es verdad que en el periodismo he sabido encontrar la felicidad", establece.

Una carrera no exenta de lesiones

Su carrera tampoco ha estado exenta de momentos dramáticos. Silva habla con crudeza y serenidad de los percances que ha sufrido: "Yo he tenido la mala suerte o la buena de que con 18 años tuve una cornada muy desagradable, me arrancó la femoral, luego hace unos años también un problema medular. Físicamente, estoy un poco mermado… por eso debería hacer más caso a mis padres", bromea.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.