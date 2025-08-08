VERANO APRETADO
Nauzet, testigo del atasco de flotadores en Siam Park de Tenerife: "Hay gente orinando, gente en camisa, gente borracha y agua caliente"
El parque acuático de la isla canaria se ha convertido en lo que podría ser perfectamente una piscina de China. ¡Con atasco de flotadores! Hablamos con Nauzet que fue testigo de esta acumulación de personas.
El Siam Park de Tenerife, un parque acuático muy reclamado sobre todo en verano, cada día acoge a más y más gente.
Las últimas imágenes de su piscina podrían pertenecer perfectamente a China pero no, es Tenerife. Flotadores acumulados y gente por todas partes que está generando un descontento entre los residentes de las islas.
Hablamos con Nauzet, que fue testigo de esta acumulación de personas en la piscina. "Yo fui con mis amigos a las 7 de la mañana bien temprano y ya había colas de turistas".
"Había cola de hasta 50 minutos para ir a los toboganes", cuenta, "cuando fuimos a relajarnos al río lento fue la hecatombe". "Una lata de sardinas no llega a ser comparable con la verdad". ¡Dale al play!
