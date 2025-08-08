Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 8 DE AGOSTO

Rubén consigue un ordenador gaming valorado en 1000 eurazos

El concursante del atril amarillo se ha llevado el gran premio y dinerito en un único panel.

Rubén consigue un ordenador gaming valorado en 1000 eurazos

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Rubén ha conseguido juntar las dos partes del gran premio y ha acertado este panel, ¡y qué alegría se ha llevado! El premio trata de un portátil gaming valorado en 1000 eurazos.

Además, el concursante en este mismo panel también ha conseguido dinero, unos 350 euros. ¡Esperamos Rubén que disfrutes mucho del premio!

¡No te pierdas este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Pub Crawling

Barcelona prohíbe el 'pub crawling': el turismo de las borracheras y las quejas vecinales

Pablo Oliva

El peluquero de la Selección Española de Fútbol le pone nota al pelo de Shakira

Rubén consigue un ordenador gaming valorado en 1000 eurazos

Rubén consigue un ordenador gaming valorado en 1000 eurazos

¡Qué rabia! Una concursante de La ruleta de La suerte resuelve un panel por 0 euros
MEJORES MOMENTOS | 8 DE AGOSTO

¡Qué rabia! Una concursante de La ruleta de La suerte resuelve un panel por 0 euros

José Abellán sobre el aire acondicionado
CALOR

El cardiólogo José Abellán explica por qué no debemos dormir con aire acondicionado y comparte varios consejos

Laura Moure se compincha con el equipo de La ruleta para dar una sorpresa a Jorge Fernández: “¡Un momentito, parad!”
MEJORES MOMENTOS | 8 DE AGOSTO

Laura Moure se compincha con el equipo de La ruleta para dar una sorpresa a Jorge Fernández: “¡Un momentito, parad!”

El presentador no ha podido articular palabra ante la expectación que ha creado Laura Moure.

Karlos Arguiñano: "Os voy a enseñar a hacer unos caracolillos de crema y pasas en un voleo"
Para 4 personas

¡Más fácil, imposible! Karlos Arguiñano elabora unos caracolillos de crema y pasas en un abrir y cerrar de ojos

Con Karlos Arguiñano, preparar un postre delicioso, sensacional y en poco tiempo es posible. No te pierdas la elaboración de estos caracolillos de crema y pasas.

Croquetas de rabo de ternera, de Karlos Arguiñano: "Animaros a hacer esta receta porque os va a entusiasmar"

Un bocado sabroso como entrante o aperitivo, de Karlos Arguiñano: croquetas de rabo de ternera

Vecino afectado

Inquilinos de varios bloques de Madrid denuncian el acoso de sus caseros: "Han enviado personas a amenazarnos"

Los responsables del restaurante inclusivo responden a las críticas

Los propietarios del restaurante inclusivo responden a las críticas: "Todos cobramos lo mismo y surge con 0 subvenciones estatales"

Publicidad