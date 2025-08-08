Rubén consigue un ordenador gaming valorado en 1000 eurazos

Rubén ha conseguido juntar las dos partes del gran premio y ha acertado este panel, ¡y qué alegría se ha llevado! El premio trata de un portátil gaming valorado en 1000 eurazos.

Además, el concursante en este mismo panel también ha conseguido dinero, unos 350 euros. ¡Esperamos Rubén que disfrutes mucho del premio!

¡No te pierdas este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!