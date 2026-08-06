La periodista que llamó "guapo" al rey Felipe VI revela el motivo por el que su vídeo se hizo viral tres años después

Comentamos en plató el divertido momento que ha protagonizado el rey Felipe VI durante sus tradicionales vacaciones de verano en Mallorca. Mientras visitaba uno de los establecimientos más conocidos de la isla, una periodista no dudó en lanzarle un espontáneo "¡Guapo, guapo, guapo!", un piropo al que el monarca respondió con una sonrisa y un educado "Muchas gracias".

Patricia Chinchilla es la periodista que protagonizó ese simpático instante y que logró sacar una de las imágenes más comentadas de la estancia estival del rey en Mallorca. ¿Cómo surgió ese momento? ¿Esperaba su reacción? Todos los detalles de un encuentro que ya está dando mucho que hablar.

Patricia nos cuenta que no hace ni 24 horas que compartió el vídeo en su perfil y ya lleva alrededor de "Un millón ochocientas mil reproducciones". Fue grabado en el Club Náutico de Palma de Malloca hace tres veranos, en 2023. Sin embargo, la periodista cuenta que ese vídeo ya se había subido con anterioridad pero no tuvo repercusión.

Decidió volver a subir el vídeo y, esta vez sí, se hizo viral. Todo ocurrió porque un compañero le envió una foto junto a su mujer en Marivent y, por hacer la broma, ella le respondió reenviándole el vídeo. Él le contestó: "Es un diez", y fue entonces cuando decidió publicarlo de nuevo.

Patricia reconoce, además, que nadie le llamó la atención por esos comentarios, ni siquiera su equipo de seguridad, y asegura que considera que "no se ha faltado al respeto ni se ha dicho nada feo". Por ello, cree que no deberían perderse esas costumbres tan españolas.

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