Unos narcos abren fuego contra la Guardia Civil en Huelva tras una descarga fallida de hachís

La Guardia Civil ha evitado la entrada de un cargamento de hachís en la ría de Punta Umbría, Huelva, en la pasada madrugada en una operación en la que los responsables del alijo abrieron fuego contra los agentes al verse sorprendidos. Por estos hechos, una persona ha sido detenida y el resto emprendió la huida. Además, se han intervenido 56 fardos con hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos.

Tal y como han detallado desde el Instituto Armado, los hechos se han producido la pasada madrugada, momento en el que se avistó una embarcación semirrígida a unas ocho millas náuticas de la localidad de Punta Umbría. Tras su observación, se estableció un dispositivo operativo con agentes de distintas especialidades por tierra y por mar con el objetivo de interceptarla, donde se encontraba una furgoneta, un turismo y varias personas para realizar la descarga de la droga.

Ningún agente ha resultado herido

De este modo, fueron localizados al abandonar el lugar. Fue en ese momento cuando los ocupantes abrieron fuego con armas largas contra los agentes, quienes respondieron a la agresión y ningún componente del cuerpo resultó herido. A continuación, los autores huyeron a pie del lugar y consiguieron detener a una persona.

Para intentar detener a las personas que se han dado a la fuga, se ha establecido un dispositivo de cierre que cuenta con agentes del Servicio Marítimo, patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes del Destacamento Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial. También se ha solicitado colaboración de otros cuerpos policiales.

En esta operación, los agentes han intervenido 56 fardos con hachís que pesaban alrededor de 1.120 kilos y un arma corta de fuego encontrada en el interior de un vehículo. Asimismo, se han encontrado varios casquillos y proyectiles en el lugar de los hechos que serán analizados por Criminalística.

Por el momento, las investigaciones continúan para tratar de esclarecer lo sucedido.

"¿El Ministerio de Interior necesita más guardias civiles asesinados por esta gentuza para parar esto?

Tras estos hechos, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reiteran que este suceso "volvería a pasar". En un comunicado en X, detallan que "por suerte no ha salido ningún compañero herido" y denuncian la falta de seguridad que sufren en la Benemérita.

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