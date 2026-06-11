Antena 3Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Narcotráfico

Unos narcos abren fuego contra la Guardia Civil en Huelva tras una descarga fallida de hachís

Los narcos fueron sorprendidos mientras descargaban la droga desde una embarcación en la ría de Punta Umbría. Posteriormente, intercambiaron disparos con los agentes, que detuvieron a uno de los responsables del alijo.

Imagen de la Guardia Civil en Punta Umbría

Unos narcos abren fuego contra la Guardia Civil en Huelva | Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Guardia Civil ha evitado la entrada de un cargamento de hachís en la ría de Punta Umbría, Huelva, en la pasada madrugada en una operación en la que los responsables del alijo abrieron fuego contra los agentes al verse sorprendidos. Por estos hechos, una persona ha sido detenida y el resto emprendió la huida. Además, se han intervenido 56 fardos con hachís con un peso aproximado de 1.120 kilos.

Tal y como han detallado desde el Instituto Armado, los hechos se han producido la pasada madrugada, momento en el que se avistó una embarcación semirrígida a unas ocho millas náuticas de la localidad de Punta Umbría. Tras su observación, se estableció un dispositivo operativo con agentes de distintas especialidades por tierra y por mar con el objetivo de interceptarla, donde se encontraba una furgoneta, un turismo y varias personas para realizar la descarga de la droga.

Ningún agente ha resultado herido

De este modo, fueron localizados al abandonar el lugar. Fue en ese momento cuando los ocupantes abrieron fuego con armas largas contra los agentes, quienes respondieron a la agresión y ningún componente del cuerpo resultó herido. A continuación, los autores huyeron a pie del lugar y consiguieron detener a una persona.

Para intentar detener a las personas que se han dado a la fuga, se ha establecido un dispositivo de cierre que cuenta con agentes del Servicio Marítimo, patrullas de Seguridad Ciudadana, componentes del Destacamento Tráfico, Servicio Aéreo, Equipo Pegaso, Grupo Cinológico, Compañía Fiscal, USECIC y Policía Judicial. También se ha solicitado colaboración de otros cuerpos policiales.

En esta operación, los agentes han intervenido 56 fardos con hachís que pesaban alrededor de 1.120 kilos y un arma corta de fuego encontrada en el interior de un vehículo. Asimismo, se han encontrado varios casquillos y proyectiles en el lugar de los hechos que serán analizados por Criminalística.

Por el momento, las investigaciones continúan para tratar de esclarecer lo sucedido.

"¿El Ministerio de Interior necesita más guardias civiles asesinados por esta gentuza para parar esto?

Tras estos hechos, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reiteran que este suceso "volvería a pasar". En un comunicado en X, detallan que "por suerte no ha salido ningún compañero herido" y denuncian la falta de seguridad que sufren en la Benemérita.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La pista clave del crimen en plena calle de Barcelona: el atacante dejó la pistola bajo un casco de bicicleta

La Imagen del presunto asesino de Barcelona

Publicidad

Sociedad

El papa León XIV recibe flores de dos voluntarios

Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: "Europa no puede acostumbrarse a que el mar sea un cementerio sin lápidas"

Enfermeras preparando vacunas (Archivo)

Andalucía convoca plazas urgentes de enfermería por falta de profesionales para el verano

La Imagen del presunto asesino de Barcelona

La pista clave del crimen en plena calle de Barcelona: el atacante dejó la pistola bajo un casco de bicicleta

Imagen de la Guardia Civil en Punta Umbría
Narcotráfico

Unos narcos abren fuego contra la Guardia Civil en Huelva tras una descarga fallida de hachís

Incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva)
Andalucía

Estabilizado el incendio en la comarca del Andévalo, en Huelva

Imagen de archivo de una moto de agua
Desaparecido

Buscan a un adolescente de 16 años desaparecido durante una excursión con motos de agua en Roses, Girona

El desaparecido formaba parte de un grupo que había contratado una excursión guiada, pero regresó a puerto antes de tiempo con previsión de encontrarse allí con el resto de compañeros.

Imagen de archivo de menores en el patio de un colegio
Burgos

Una niña de 12 años denuncia una agresión sexual por seis compañeros de clase en un cumpleaños

La Policía Nacional ha identificado a los autores de los hechos que tienen 11 y 12 años. Al ser menores de 14 años, son inimputables, es decir, ninguno podrá ser procesado ni sancionado por estos hechos.

Coche de Guardia Civil

Encuentran la parte inferior de un cadáver en la playa de El Saler, Valencia

Vista del edificio incendiado este jueves en Magaluf.

Dos muertos y 24 heridos, uno de ellos muy grave, por un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 11 de junio de 2026

Publicidad