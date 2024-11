Más Espejo cumple el sueño de una vecina de Paiporta afectada por la DANA: "Quiero un hornillo para poder cocinar"

Nuestro compañero Javier Fuente se ha desplazado hasta la casa de Pili, una vecina de Paiporta afectada por la DANA. La mujer le había dicho hace unos días que lo único que deseaba era un hornillo para poder cocinar comida caliente. Los voluntarios le reparten comida a diario pero apunta que tiene ganas de poder cocinar sus propios alimentos. Hoy Más Espejo ha cumplido su sueño y se lo ha regalado. Ella lo ha recibido muy agradecida, "Ahora sí, comer caliente", ha dicho emocionada.

La periodista Gema López le ha pedido que se comprometa a que, cuando pase la tragedia, Pili cocine una paella para todo el equipo de Espejo Público. Propuesta que ella ha aceptado y ha sugerido a Alberto, director del programa, que "Cuando me peine y me duche me llevarás al programa".

Pili ha recibido una nevera que le han traído desde Palma de Mallorca

Su casa está completamente arrasada, pero tiene a sus dos mascotas con ella, Coco y Fani. Pili va a dormir a casa de su tía y poco a poco va limpiando su casa con la ayuda de los voluntarios. Además, nos enseña una nevera que le han regalado desde Palma de Mallorca y no ha perdido la oportunidad de saludar a su nieta Paula, que se encuentra en un piso de Valencia.

