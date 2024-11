Un afectado por la DANA en Paiporta explica cuáles son ahora sus necesidades: Mantas, electricidad o comida

Los vecinos de Paiporta (Valencia) han vivido con mucha angustia la llegada de una segunda DANA después de que la primera dejara su pueblo reducido a lodo y una trágica lista de fallecidos y desaparecidos tras la riada. En esta segunda embestida de la lluvia cayó con fuerza pero no con tanta como la que se esperaba. Pese a que el barro continúa en aceras y vías, las calles han aguantado bastante bien.

Durante toda la noche un equipo de bomberos y militares han estado desatascando la zona para conseguir que filtraran con normalidad. Por el momento los colectores están funcionando y se está absorbiendo el agua. Quedan aún muchas calles por sacar todos los colectores. Durante un rato llovió muy fuerte pero después hubo un largo periodo en el que no se registraron lluvias.

"Afortunadamente nuestro día a día ha mejorado mucho en los últimos tiempos"

Espejo Público habla con Carlos, un superviviente de la DANA al que las lluvias pillaron en su coche junto a su compañero de trabajo. Consiguió salir del vehículo y agarrarse a un árbol. Reconoce que la situación de los vecinos ha mejorado mucho en los últimos días. Ahora, aunque el barro sigue presente, pueden hacer cosas como estar tomando un café sentado a la puerta de la calle. Hasta hace poco se levantaba a las 6,30 horas y su rutina era la de coger mercancía desde Badajoz o Plasencia como botas para repartir, lejías o escobas de goma para limpiar.

Actualmente están más tranquilos porque se han limpiado las calles aunque aún queda mucho trabajo por hacer. Después de un día de trabajo, cuando la gente llega a sus casas se encuentra con que no tiene luz. "Hay vecinos que nos dejan los teléfonos para que se los carguemos, hay tramos de la calle sin luz".

"No hay palabras para agradecer a todos los que han venido a limpiar"

Llevan 16 días con las calles llenas de lodo. En 48 horas se ha sacado todo el grueso y poco a poco se va terminando y se ven las calles más limpias y transitables. Señala que todavía queda mucho por hacer y hay una zona de calles que aún "es dantesca".

Ha querido agradecer la colaboración de todos los voluntarios que no han dejado de acudir a la zona día a día. "No hay palabras para agradecer a todos los que han venido y no hacía falta decir ni un "Me ayudáis". Se manchaban de barro hasta la garganta, os damos las gracias de corazón".

De momento tienen alimentos pero dentro de 15 ó 20 días se les acabarán las provisiones. Viven con la angustia de no tener ningún establecimiento cerca de casa para poder comprar. Pide que quien quiera donar les envía ropa de cama: sábanas, mantas y todo tipo que sea de abrigo para poder pasar el invierno.

