Tenso cruce entre el empresario Martín Varsavsky y la periodista África de Robert sobre la situación palestina en el Líbano: "Israel no quiere matar a ningún palestino ni a ningún niño"

El empresario argentino de ascendencia judía, Martín Varsavsky, y la periodista española África de Robert han protagonizado este martes un tenso intercambio de opiniones en Espejo Público sobre la situación de los refugiados palestinos en el sur del Líbano, tras el regreso de la reportera a España desde ese país, donde trabajó para las misiones de paz de la ONU.

África de Robert, que colaboraba con la población palestina en la región, relató su experiencia en los campos de refugiados y expresó la frustración de los palestinos que, según ella, "continúan confiando en poder volver a sus casas", a pesar de que muchas de esas viviendas en Palestina han sido destruidas. "Todavía mantienen la llave de su casa en Palestina aunque posiblemente haya sido demolida", afirmó la periodista, quien subrayó que en estos escenarios se habla no solo de derechos humanos, sino también de justicia social.

"Yo he vuelto porque tengo un bebé de 6 meses, sino estaría al pide del cañón"

La periodista, cuyo marido es libanés, regresó a España debido a que es madre de un bebé de seis meses, pero no sin expresar su pesar por no poder continuar cubriendo la situación en el terreno. "Yo he vuelto porque tengo un bebé de seis meses, si no estaría al pie del cañón contándote lo que pasa, pero no me lo puedo permitir con la cantidad de civiles que han muerto", comentó África de Robert, haciendo referencia a la grave situación humanitaria en la región.

Sin embargo, sus palabras desencadenaron una fuerte respuesta de Martín Varsavsky, quien expresó su hartazgo con las acusaciones hacia Israel. "Es típico escuchar que a los judíos nos gusta matar niños. Estoy harto de escuchar eso en la televisión española", comentó el empresario. Además, Varsavsky desmintió las cifras de víctimas civiles mencionadas en algunos informes. "No es verdad que murieran 20.000 niños", aseguró.

Varsavsky también criticó la situación de los palestinos en el Líbano, indicando que no son tratados adecuadamente. "Todo lo que contaste del Líbano es mentira. Tratan fatal a los palestinos, yo fui a esos campos", afirmó, algo que la periodista no negó, confirmando que "es cierto, ellos quieren que los palestinos vuelvan a sus territorios porque Líbano tradicionalmente tiene paridad religiosa".

El empresario defendió, además, que Israel no busca la violencia ni la muerte de palestinos. "Israel no quiere matar a ningún palestino ni a ningún niño. Esto empezó hace un año con la invasión de Hamás a Israel, donde mataron a 1.000 personas", dijo Varsavsky, insistiendo en que el objetivo de Israel es la paz.