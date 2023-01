Marlene Morreau se reinventa en el erotismo online: "El precio de suscripción es muy alto porque estoy desnuda"

Marlene Morreau se ha unido a la red OnlyFans. La polifacética artista está facturando unos 3.000 euros al mes gracias a esta web que nació para que los fans charlaran con sus personajes favoritos pero que ha devenido en un portal con un apartado de contenido erótico.

Asegura la presentadora que se trata de una plataforma de contenido erótico a la que ha acudido después de que sus imágenes fueran censuradas en Facebook e Instagram. "He posado desnuda casi toda mi vida. Empecé con PlayBoy en todo el mundo y con Interviú en España y tengo un público que me quiere seguir viendo desnuda. Tengo la suerte de tener un novio fotógrafo erótico y hemos hecho negocio", señala.

"Si mis fans quieren más fotos, me las piden y yo se las mando a cambio de un suplemento"

Reconoce Morreau que ha fijado el precio de la suscripción a su canal un poco más alto porque está desnuda. Recala la artista que las imágenes que sube en su plataforma son actuales. "No son del año 'capatúm' son mías con 54 años, que todavía hay gente a la que intereso". La francesa pide 40 dólares por suscripción.

Responde a las preguntas privadas de sus seguidores y si quieren fotos más eróticas se las manda bajo petición pero son más caras y las cobra con un suplemento.

Cree que aunque estamos en 2023 todo está censurado y vamos hacia atrás porque ya no hay programas de televisión que hagan cosas sexys. "Yo siempre he hecho erotismo hasta un cierto límite y ahora en privado hago realidad las fantasías. Yo no hago pornografía, sino porno erótico. Los precios privados van a partir de 100 dólares".