Una joven deja su trabajo y ahora gana 20.000 dólares al mes enseñando sus axilas peludas en OnlyFans

Cherry the Mistress es una joven de 20 años que ha encontrado en la plataforma OnlyFans una forma de ganarse la vida. La joven posa en la red social con las axilas sin depilar y la gente paga por su contenido. Esta joven trabajaba como camarera y ahora gana hasta 20 veces más con esta nueva forma de trabajar.

Tanta ha sido la sensación que ha causado que mensualmente gana 20.000 dólares. Onlyfans permite a los usuarios vender sus fotos por los euros que quieran. Ha crecido a la sombra del confinamiento por el coronavirus y en la plataforma, además de famosos, hay oferta sexual.

La joven se diferencia de la mayoría de las usuarias ya que eligió subir fotos y videos mostrando su vello corporal, lo que es poco usual. La joven explica al medio 'La Voz' que se siente mucho más segura consigo misma: "Ellos me hacen sentir tan sexy y segura de lo que soy".

La joven dejó de afeitarse las axilas tras participar en una clase escolar de Sociología. "Estábamos aprendiendo sobre las normas sociales de género y cómo hay ciertas actividades y atributos que se aprenden a través de la socialización a lo largo del tiempo. Me hizo pensar en cómo mi familia, e incluso mis compañeros en la escuela, siempre me decían que me afeitara, así que lo hice durante muchos años", señaló al 'New York Post'.

A pesar del éxito, la joven ha explicado que recibe comentarios de odio de hombres y, ocasionalmente, de algunas mujeres, que la llaman asquerosa, repugnante y poco femenina.