Marina Castaño desvela la frase que le dijo Camilo José Cela para conquistarla: "Al principio me revelé"

Se cumplen 20 años de la muerte del escritor Camilo José Cela. Marina Castaño, su viuda, le recuerda en Espejo Público. Se considera muy afortunada de haberle conocido. "Él poco después de conocernos me dijo: "Marina, te pongas como te pongas tu y yo somos inevitables y estaremos juntos ya para siempre", recuerda.

Marina tenía 26 años cuando se conocieron y él 68, pese a la diferencia de edad a Marina nunca le preocupó que él fuera más mayor "porque no cuenta la edad que marca el calendario". "El interior es lo que cuenta, estuvimos 17 años juntos que fueron años de lucha contra los elementos pero luego prevaleció la razón. Dicen que el corazón tiene razones que el corazón no entiende, nos quisimos hasta el infinito y hasta que la muerte nos separó", apunta.

Reconoce que en los inicios se reveló contra esa relación porque él estaba casado y ella aún no estaba divorciada. "Era un camino largo por recorrer y él tenía una presencia pública inquebrantable y a lo mejor le podía hacer daño que yo estuviese a su lado", señala Marina.

Recuerda Marina que de puertas para dentro eran una pareja normal y corriente que comía lentejas al mediodía que veía las noticias en televisión y luego se echaba una siesta y se tomaba una taza de té. "Éramos muy metódicos y siempre hacíamos lo mismo y a las mismas horas", apunta Marina.

En un primer momento la pareja se casó por lo civil y años más tarde selló ese matrimonio por la Iglesia. Él no es que fuera muy religioso ni muy creyente pero decidió dar ese paso tras conseguir la nulidad de sus respectivos matrimonios. Se casaron a puerta cerrada en un pabellón de su domicilio.

Lamenta que ahora mismo los derechos de autor de sus obras estén mal manejados. En un primer momento gestionó ella misma los derechos hasta que un juez decidió que esos derechos que ella compró y heredó fueran a parar a su hijo. "Esos derechos ya no se llevan ni se mueven. El juez se los dio a su hijo y la agencia que lleva los títulos no lo lleva demasiado bien porque no se ven ediciones". Señala además que Cela no tenía herencia, sino unos derechos de autor que ella misma compró vendiendo una casa que le había regalado su padre en La Coruña.

