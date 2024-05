El marido de la desaparecida en Castellón: "Creo que la cabeza le jugó una mala pasada con un brote de ansiedad"

Rosa Elena tiene 41 años y es madre de 2 hijos de 14 y 15 años. Lleva 4 días desaparecida y su marido está desesperado. La última imagen de Elena fue captada por una cámara de seguridad de Castellón. Se la ve circulando en su vehículo marca Lancia y de color marrón. A juzgar por las imágenes iba sola en el coche.

Miguel Ángel, su marido, ha estado visionando imágenes de cámaras de seguridad de un polígono cercano donde una persona asegura que la vio circulando en la tarde de ayer. Después de visionar las imágenes no ha podido identificar a su esposa ya que la calidad no es buena y no se ha podido verificar. El aviso es de que la habían visto en la zona a las 20.00 horas. Esta llamada le da un hilo de esperanza sobre el paradero de su mujer.

Miguel Ángel revive la mañana de su desaparición

La mañana en la que desapareció Rosa Elena ambos se despertaron juntos. Él se fue a echar de comer a los caballos. Tenían prisa para poder hacer las maletas porque esa misma semana se iban al Rocío. Se fue a las cuadras a echar de comer a los caballos pero al volver ella ya no estaba. Tardó en torno a una hora y su mujer ya no estaba en la casa al volver.

A las 13.30 la llamo al móvil y le sorprendió no poder localizarla. Intentó dar con ella con un localizador de GPS que ambos tienen instalado por si alguna vez a él le pasa algo con los caballos. El rastreador le marcaba la casa como el lugar en el que estaba su mujer ya que esta dejó el teléfono móvil en la vivienda.

"Estaba pasando una esta de depresión y no había superado la muerte de sus padres"

Descarta que se la hayan llevado por la fuerza. Sobre todo después de visionar las imágenes en las que aparece sola en el vehículo. "Yo creo que como estaba pasando una mala racha con depresión y ansiedad del trabajo... No había superado la muerte de sus padres", cuenta el marido.

"Ella es una niña muy sufrida y todo lo lleva con mucha ansiedad. Yo creo que ha tenido en la cabeza una mala pasada y ha tenido un brote fuerte de ansiedad", lamenta el marido.

"Mi mujer y yo no tenemos secretos el uno para el otro y casi nunca discutimos"

Más de 600 voluntarios buscan a esta vecina de Castellón. Sumados a los cuerpos de seguridad y al ayuntamiento de la localidad. "Yo creo que estaría sorprendida por toda la gente que la está buscando", mantiene el marido. Marido y mujer se han criado juntos, no tiene secretos y apenas discuten. "La nuestra es una relación super bonita, podemos reñir una vez al año si reñimos. Yo con ella no te puedo decir nada negativo, es una mujer buena y bondadosa", añade.

Miguel Ángel hace un llamamiento a los trabajadores del campo de la zona. "Esta es una zona de mucho campo, muchas fincas y mucho terreno. Que miren todas sus fincas, sobre todo en aquellas donde pueda haber una casa derruida o abandonada. Cinco minutos de ellos nos pueden ayudar a miles de horas que podamos dedicar nosotros. El tiempo apremia y no sé lo que puede aguantar sin medicación".