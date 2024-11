La alcaldesa de Paiporta, tras los altercados con los Reyes: “Esperábamos tensión, pero nunca imaginé que llegaría a la violencia"

Esta semana, el municipio de Paiporta, Valencia, se ha convertido en el epicentro de la devastación causada por la última DANA que ha afectado a varias regiones españolas. Este martes, los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizaron una visita oficial para mostrar su apoyo a los vecinos afectados. Sin embargo, la situación se tornó tensa y derivó en enfrentamientos cuando los reyes fueron recibidos por decenas de personas que protestaban enérgicamente por la falta de apoyo y la magnitud del desastre.

A su llegada, la comitiva real fue rodeada por vecinos que increpaban a las autoridades y lanzaban objetos, mostrando su frustración y desesperación ante la catástrofe. A pesar del dispositivo de seguridad, Felipe VI y Mazón quedaron en un momento aislados del grupo principal, lo que intensificó los enfrentamientos. Los manifestantes les gritaron consignas de “dimisión” y “fuera”, además de lanzarles barro y otros objetos. La Guardia Civil y los agentes de policía intentaron controlar la situación, protegiendo al rey con paraguas mientras continuaban las tensiones.

La intervención de la alcaldesa Maribel Albalat en Espejo Público

En el programa 'Espejo Público', la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, fue entrevistada para ofrecer su perspectiva sobre los altercados. “Esperábamos tensión, pero nunca imaginé que llegaría a la violencia. Ese no es el camino”, señaló la alcaldesa, quien explicó que muchos de los agitadores no eran residentes de Paiporta y aseguró que no los conocía personalmente. Albalat también confirmó que había advertido a la Casa Real sobre el posible descontento de los vecinos. Sin embargo, ella misma no contaba con la seguridad adecuada para acompañar a la comitiva, lo que limitó su presencia junto a los Reyes en los momentos más críticos.

Al ser consultada sobre la respuesta y el apoyo que ha recibido el municipio, Albalat se mostró orgullosa de la solidaridad vecinal. “La gente se está ayudando; comparten agua, electricidad, están aguantando una situación apocalíptica”, afirmó. A pesar del cansancio y la frustración, resaltó que la comunidad se ha unido en un esfuerzo por mitigar los efectos del desastre. La alcaldesa comentó que, aunque el gobierno ha mantenido comunicación básica con las autoridades locales, la ayuda directa aún es limitada.

Al final de la entrevista, Albalat habló sobre las necesidades urgentes de Paiporta. Expresó que las prioridades inmediatas son “el rescate, la identificación y el levantamiento” de las víctimas, una tarea difícil ya que aún se necesitan drenajes en varias zonas de la localidad. Además, subrayó que la restauración de servicios básicos ha avanzado, logrando el restablecimiento del agua y la electricidad en algunas áreas afectadas. Sin embargo, precisó que hay dos áreas a las que no se ha podido acceder debido a la magnitud de los daños.

Suspensión de la visita a Chiva y decisión de las autoridades

La agenda inicial de la comitiva incluía una visita a la localidad de Chiva, también gravemente afectada por la DANA, pero esta fue suspendida debido a los incidentes en Paiporta. La decisión fue tomada de manera conjunta por las autoridades estatales, autonómicas y la Casa Real, priorizando la seguridad de los reyes y del equipo gubernamental. Fuentes del Ejecutivo confirmaron que el presidente Pedro Sánchez fue trasladado al puesto de mando avanzado para proteger su seguridad tras los altercados, abandonando así la comitiva que encabezaban los Reyes en el momento de mayor tensión.

Durante su estancia en Paiporta, Felipe VI y la Reina Letizia, visiblemente afectados, escucharon las quejas de los vecinos, ofreciendo palabras de consuelo y mostrando empatía. Letizia fue vista abrazando a varios afectados, mientras el monarca intentaba tranquilizar a algunos ciudadanos que se encontraban entre lágrimas.

La visita de los Reyes fue breve pero significativa, ya que su presencia se mantuvo en Paiporta pese a las protestas y a las complicadas condiciones de seguridad.