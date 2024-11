Carlos Mazón explica por qué no mandó antes el mensaje de alerta al móvil de los valencianos: "Desactivaron la alerta tres veces"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha culpado al Gobierno del retraso con el que se envió el mensaje de alerta a los móviles por la DANA. Denuncia que la Confederación del Júcar no dio "información" suficiente y desactivó en tres ocasiones la "alerta hidrológica". Así lo ha declarado en una entrevista en 'Espejo Público'.

Carlos Mazón ha defendido también que debía ser el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles el que decidiera qué número de efectivos se debían desplazarse a Valencia para ayudar en las tareas de limpieza y restablecer la normalidad. Mientras, la situación sigue tensándose en las zonas afectadas.

"Que el Gobierno pretenda que un gobierno autonómico pida más efectivos y no sea el Estado central el que actúe por iniciativa propia. "Es como si fuéramos un país de fuera de España y no estuviéramos en Valencia", ha denunciado. Ha querido defender su gestión y combatir "el relato político" tras varios días en los que, "por responsabilidad moral", no ha salido a desmentir "algunos bulos" para -dice- no descentrarse de la respuesta a la crisis.

Mazón ha aseverado que "desde que se activa la UME a las 15:21 [del martes 29 de octubre], ya no hay ninguna otra petición política necesaria. Puedes comentarlo, puedes decirlo… Incluso me vi obligado a decirlo a través de los medios de comunicación o y de X. Pero no puede depender de eso la mayor movilización del Ejército", ha manifestado el presidente de la Generalitat. "El máximo mando de la UME" debe "tener la capacidad para llamar a Torrejón y decir 'hacen falta más y vienen automáticamente'".

El Gobierno responde a Mazón

Elha contestado Carlos Mazón y afirma que la primera alerta hidrológica por la DANA llegó a las 12:30 horas del pasado martes. 'AFORO' Transición Ecológica señala que las confederaciones hidrográficas, que dependen del ministerio que dirige Teresa Ribera, tienen entre sus competencias "medir y proporcionar datos actualizados en dos instancias: datos de pluviometría y el nivel de los cauces, técnicamente calificado como 'AFORO'".

"Entre sus competencias no está la de emitir las alertas públicas en materia hidrológica. Son las autoridades competentes en materia de protección civil las responsables de evaluar las posibles afecciones de ese riesgo físico en la población y en el entorno, y, por tanto, de emitir los avisos que corresponda y adoptar las medidas de protección que consideren más adecuadas en cada caso", responde a Mazón.

La Confederación del Júcar ha salido también a rechazar las afirmaciones de Mazón. En un comunicado detalla: "En consecuencia, ante la primera crecida del Barranco del Poyo que se produjo en torno a las 12:30 horas del martes 29 de noviembre, el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana emitió la alerta hidrológica. En esa alerta se advertía a la ciudadanía del peligro de acercarse a riberas y barrancos. Este peligro venía precedido por una alerta roja de la Aemet emitida a las 7:31 horas de la mañana del martes".

"En las siguientes horas, los datos reflejan una disminución progresiva del caudal del Barranco del Poyo: • 12:07 h. - 264 m3/s • 13:20 h. - 120 m3/s • 14:35 h. - 55,86 m3/s • 15:50 h. - 28,70 m3/s . Estos datos no supusieron ninguna desactivación de la alerta emitida por el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valencina. Son únicamente datos objetivos de medición de aforo. A partir de las 17 horas se detecta un aumento brusco del caudal del Barranco del Poyo. A las 17:30 horas alcanza el mismo nivel de aforo que motivó la alerta emitida por el Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat Valenciana del mediodía. Sin embargo, esta vez las autoridades autonómicas no emitieron una nueva alerta", continúa la nota.

