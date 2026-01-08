Paco Marhuenda explica las intenciones de Trump en Venezuela: "Donald Trump tiene un edificio que se llama América con un desorden que no le gusta"

Cree Paco Marhuenda que a lo largo de la historia se ha demostrado que en los planes de intervencionismo como el que ha llevado a cabo EEUU en Venezuela se puede actuar con inteligencia o todo lo contrario. Pone como ejemplo los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en 1918 en Versalles y que acabaron en una Segunda Guerra Mundial.

Apunta el director de La Razón que normalmente los países intervienen en los conflictos de terceros para cobrarse las deudas. "Esto del mundo 'happyflower' de la democracia no sostiene, no se puede ser tan ingenuo como los europeos cuando hemos sido los primeros depredadores de la historia de la humanidad. Hasta mediados del siglo XX nos dedicamos a robar y a hacer de todo".

"Trump no ha desplegado las tropas sobre el terreno porque sería una guerra civil"

Para Marhuenda, la intervención de EEUU en Venezuela forma parte de un modelo de protectorado. "Se está reinventado un modelo estadounidense muy conocido sin tropas sobre el terreno porque sería una guerra civil". Pone sobre la mesa que el pacto con Delcy, con su hermano Jorge y con todo el régimen chavista muestra las intenciones de Trump de llegar a un acuerdo.

Simplificando, lo que les han dicho es: "No os vamos a matar, vamos a llegar a un acuerdo donde vosotros vais a llegar a una transición al ritmo que sea posible y vais a empezar a sacar presos".

"Trump quiere que Venezuela sea muy rica para que EEUU sea aún más rico y poderoso"

El colaborador de Espejo Público define a Trump como "un hombre de negocios con un edificio que se llama América con pisos donde hay desorden y caos que no le gustan". En ese edificio tiene Argentina, que ya controla, y también controla Honduras. Lo que quiere es que Venezuela sea muy rica para que Estados Unidos sea aún más rico y más poderoso".

