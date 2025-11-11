Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El sistema de las pulseras antimaltrato sufre una caída durante varias horas

El fallo ha provocado que los dispositivos dejasen de funcionar durante unas horas, según Igualdad.

Luis Alcantud
El Ministerio de Igualdad ha avisado que el sistema de las pulseras de control de maltratadores ha sufrido un fallo que ha provocado que los dispositivos dejasen de funcionar durante unas horas. Desde el ministerio que dirige Ana Redondo señalan que las víctimas han sido avisadas, "estando protegidas en todo momento, además de que los servicios de emergencia como el botón del pánico y los de recepción y emisión de llamadas se han mantenido operativos".

Tras tener constancia de la incidencia, Igualdad ha activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas.

Los servicios de emergencia, el denominado botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth, se han mantenido operativos en todo momento, según Igualdad. La ministra Redondo y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas responsable del servicio, personándose incluso en la Sala Cometa, para conocer de primera mano la evolución de la incidencia.

El origen del problema

Al evaluar todas las opciones técnicas, se ha detectado que el origen del problema se encontraba en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta. Aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, "no obstante, ya está en proceso de recuperar la normalidad".

"La ministra de Igualdad quiere dejar claro a las víctimas, con las que se solidariza, que el sistema de protección va más allá de los dispositivos telemáticos e incluye una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica. Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio. Además, investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas", detalla la nota de Igualdad.

