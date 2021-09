Margarita del Val advierte de la llegada de la 6ª ola de coronavirus: "Comenzaran a aumentar los casos a finales de verano"

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, advierte de que no hay que bajar la guardia ante el virus pese a que en los últimos días haya descendido la incidencia acumulada. "Se espera que ocurra como el año pasado, que comenzaron a subir los casos a finales del verano. Empieza a refrescar por la noche, hacemos actividades en interiores y suben los contagios", mantiene.

Se espera que la oleada sea de muchos casos silenciosos y de una baja mortalidad. Avisa a quienes han pospuesto la vacunación que pidan cita y se vacunen a principios de septiembre. "Sobre todo los de mayor edad, que no lo dejen".

Pone en valor que España es uno de los mejores países de Europa en el proceso de vacunación por la reacción del sistema sanitario y la madurez de la población que se ha ido a vacunar. Señala que lo más importante es que las poblaciones de alto riesgo estén vacunadas, cosas que no está pasando en países del este de Europa.

Hay municipios españoles como Puebla de la Sierra (Madrid) donde más del 90% de su población está vacunada. Pese a ello, avanza Del Val que la inmunidad de grupo no se puede logar con las vacunas actuales, ya que se necesitan vacunas que protejan totalmente a los vacunados de la infección.

Recuerda que quien no está vacunado tiene el mismo riesgo personal que antes pero "claramente en la oleada de verano la población ha estado protegida porque no ha habido la emergencia de oleadas anteriores". "La inmunidad colectiva afecta a la sociedad pero cuando entra un contagio entra sobre todo a través de quienes no están vacunados". Advierte además que con dos dosis la mayor parte de la población tendría la pauta completa sin necesitarse más dosis.

Puedes ver la entrevista completa a la viróloga Margarita del Val sobre la llegada de la sexta ola en Espejo Público a través de Atresplayer.