Manuel Hernández (plataforma transportistas): "No queremos parar pero nos vemos obligados por la ignorancia del Ministerio"

La plataforma para la defensa de transporte que lidera Manuel Hernández ha decidido mantener el paro indefinido que arranca el día 14 de noviembre tras su reunión con el Gobierno. Espejo Público habla con Manuel Hernández que explica que antes de la reunión registraron un escrito para debatir los temas que exigen que se cumplan.

Cree el transportista que se está intentando transmitir la idea de que están solos en la convocatoria cuando no es así. "Yo haría memoria y nos trasladaríamos a marzo. Es normal que las organizaciones estén opuestas a lo que quiere hacer la plataforma porque defiende los intereses de los transportistas de a pie. Esas organizaciones están compuestas por grandes empresas de transportes que son mayormente nuestros contratistas".

Reconoce que les costó mucho poner la ley en la calle pero se han llevado un chasco porque "esa ley no funciona y eso no va a funcionar con propaganda". Reconoce que la situación mejoró después de los paros anteriores pero ha vuelto a empeorar y si eso no se remedia terminarán en unas circunstancias muy penosas. Para que se cumpla la ley los inspectores necesitan más personas para poder actuar y un plan específico para hacer inspecciones de oficio así como fomentar la coordinación entre inspección de transportes y la Guardia Civil. "No es posible que bajo los contratos de larga duración esos cargadores no puedan ser denunciados a pesar de que paguen por debajo de costes. Porque ahora lo que hacen es obligar a los transportistas a firmar contratos para no ser denunciados".

Se mantiene en su posición de no querer ir al paro pero considera que las circunstancias le obligan a ello. "Nosotros no queremos hacer un paro pero nos vemos obligados a reaccionar por la incapacidad e ignorancia del ministerio".

Pedro Bellón es un camionero que parará a partir del lunes. Señala que con las presiones que hicieron en el mes de marzo han desembocado en la ley que salió el día 3 de agosto que se subió al BOE pero que no están llevando a su cumplimiento.

"Si a mí me denuncian en carretera y me salto un radar ellos tienen medios para hacerme pagar. Ahora ellos tienen que poner inspectores en la calle que puedan llevar a término esas irregularidades que se están cometiendo en el transporte".