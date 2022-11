¿Habrá huelga de transportistas el lunes 14 de noviembre?

La Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías mantiene convocado el paro patronal que empezará el lunes 14 de noviembre. Siguen pendientes de nuevas reuniones con el Gobierno después de que el jueves "dejaran el balón" en el tejado del Ejecutivo. El líder de la plataforma convocante de la huelga de transportes y minoritaria en el sector asegura que el Gobierno no acepta sus propuestas.

Por el momento no hay acuerdo entre Ejecutivo y la plataforma de transportistas -autónomos en su mayoría- por desbloquear una situación que podría afectar las cadenas de suministro en plena campaña de 'Black Friday' y Navidad. Las imágenes del pasado marzo podrían volver a repetirse pese a no contar con apoyos: Fetransa también se opuso a los paros el pasado jueves.

La reunión de urgencia no contó con las ministras, solo con subdirectores y la organización convocante. Exigen compromisos, y por escrito. Son los únicos que quieren parar. Un total de 11 organizaciones del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) han dicho 'no' al paro patronal. Muchos autónomos tampoco apoyan la movilización.

Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), exclamó que "está en juego la economía de nuestro país, la recuperación económica". El Ejecutivo confía en que el paro no tenga éxito. Nadia Calviño, titular de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno, celebraba la falta de apoyos que tiene la plataforma.

Incertidumbre por los paros

La Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías no forma parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que es el órgano representativo del sector. Sin embargo, sí pertenecen a ella Fenadismer y la confederación española de Transporte de Mercancías. Con el paro indefinido solicitan no trabajar a pérdidas. Consideran que no se está cumpliendo la promesa del Gobierno sobre los costes de transporte.

Denuncian desde la plataforma que los transportistas trabajan a pérdidas. La Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa) acusa a Manuel Hernández -líder de la plataforma- de contradecirse al criticar el real decreto del Gobierno de agosto de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del sector del transporte.