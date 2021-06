La madre que ha denunciado al Gobierno balear: "Nuestros hijos no han ido a arrasar Mallorca"

Arancha de la Fuente es madre de Juan Pedro y además abogada. Se ha convertido en la primera progenitora de los jóvenes aislados en Mallorca tras el macrobrote de Covid que ha denunciado al Gobierno balear por detención ilegal de su hijo.

Cree esta madre que no hay que criminalizar a la juventud y sostiene que defenderá a "este tipo de juventud de la que sus padres se sienten muy orgullosos". Señala que los padres están ansiosos por tener información sobre sus hijos. Necesitan que les confirmen si se van a quedar allí y "no a través de tuits ni de rumores sino que alguna autoridad" se ponga en contacto con ellos.

Tiene previsto volar a Mallorca esta semana en busca de información y "no para hacer botellones", señala. Mantiene que sus hijos "no han ido a arrasar la ciudad de Mallorca y no por ser jóvenes tienen que ser delincuentes". Le gustaría que las autoridades baleares vieran el comportamiento "de los extranjeros que no van a Mallorca para ir de misa de 20,00 a 21,00".

"Los padres necesitamos información, no a través de un tuit o rumores"

"Quien la haga que la pague", mantiene. Está de acuerdo en pedir responsabilidad a todos los que son irresponsables, pero cree que en el caso de su hijo la medida que se ha tomado no se corresponde con los hechos.

