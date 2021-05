La madre de las niñas de Tenerife revela que perdió a un hermano de las pequeñas

Anna y Olivia continúan desaparecidas desde el pasado 27 de abril. Aquel día su padre, Tomás Gimeno, tenía que haber devuelto a las pequeñas junto a su madre. Sin embargo, desapareció junto a las niñas sin dejar rastro. Desde entonces, un amplio dispositivo de rescate intenta dar con el paradero de las niñas de 1 y 6 años. Esta semana se ha iniciado la búsqueda en el fondo del mar para dar con pistas que pudieran esclarecer qué ocurrió con las niñas.

La madre de las pequeñas, Beatriz, ha enviado varias cartas desde que desaparecieron las menores para agradecer el apoyo ciudadano que está recibiendo. En todo momento la progenitora de las pequeñas se ha mostrado esperanzada en volver a ver a sus hijas y descarta que su padre pueda haber tenido algún comportamiento violento con sus hijas.

En su última misiva, además de agradecer los buenos deseos de quienes le envian ánimos, Beatriz desvela un duro golpe que sufrió con otro hijo, hermano de las niñas, años atrás:

"Mis niñitas, mis amores, mis tesoros. No saben lo que es levantarse por la mañana y no sentirlas a mi lado. Angusia es poco. Oli y Anna mis niñas bonitas. Sé que esto no es justo, confío en la vida.

Esperamos a Anna y Olivia con unas ganas inmensas después del palo de haber perdido a tu hermanito con 8 meses de embarazo...Una experiencia muy dura y difícil que sobreellevaste de una manera increible...Sé que estás cuidando de Annita muy bien y deseando estar juntas lo antes posible..."

