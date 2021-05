Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, ejerce como portavoz de Beatriz, madre de las niñas desaparecidas en Tenerife. La progenitora de las pequeñas Anna y Olivia, de 1y 6 años a las que se les perdió la pista el pasado 27 de abril mantiene la esperanza de volver a encontrarse con sus pequeñas. Las niñas desaparecieron la tarde en las que el padre, Tomás Gimeno, tenía que haberlas dejado de vuelta con su madre; de la que se había separado a finales del verano de 2020.

Cuenta Amills que la Guardia Civil se mantiene en contacto diario con Beatriz para informarle del transcurso de una investigación de la que, por el momento, no se conocen muchos datos. Destaca que debido al secreto de sumario Beatriz no puede dar a conocer muchos datos de cómo transcurre la búsqueda. "Hay dos personas de la Guardia Civil que están permanentemente en contacto con Beatriz y le trasladan informaciones escasas porque hay secreto de sumario. Hay informaciones que no se puede trasladar", apunta. "Ella siente que la Guardia Civil está preocupada por su estado anímico y cómo se encuentra", añade Amills.

Preguntado por el periodista Nacho Abad, Joaquín Amills ha confirmado un dato sobre el pasado de Tomás Gimeno. Según confirma Amills Gimeno habría quemado un coche de su propiedad, un fiat stilo amarillo, para cobrar el seguro.

Apunta que los hechos tuvieron lugar en 2008 y "era algo de lo que él alardeaba". "Demuestra lo meticuloso que llega a ser Tomás cuando tiene un reto y el tema del coche más allá de cobrar del seguro era un reto de salirse con la suya y un engaño", explica Amills.

