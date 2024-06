Una madre del colegio de Alcorcón donde se ha ahogado una niña: "Los monitores se ponen a mirar el móvil"

Una niña de 4 años permanece en estado grave después de sufrir un episodio de ahogamiento en una piscina de un colegio de Alcorcón (Madrid). Los socorristas de la piscina realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la pequeña hasta que se presentó la Policía y los técnicos del Suma 112. La niña fue trasladada al hospital 12 de octubre en helicóptero.

Los hechos ocurrieron este miércoles en torno a las 11.30 horas en la piscina del colegio. A las 15.00 horas la directiva del colegio informa a los padres en una circular de que se ha producido un lamentable accidente en la piscina pero, añaden, "gracias a la rápida actuación de nuestro personal y los servicios de emergencia la alumna ha sido trasladada al helicóptero para recibir atención médica".

Desde el hospital 12 de octubre han informado a Espejo Público de que el pronóstico de la niña en el momento en el que se emite este reportaje es muy grave.

"Jugando dos peques una se ha echado encima de la otra"

Según los grupos de WhatsApp de los padres del colegio el episodio fue así: "Efectivamente era en la piscina pequeña. Jugando dos peques una se ha echado encima de la otra. El monitor que estaba pendiente ya les había llamado la atención por estar jugando un poco a lo bruto, la ha sacado en 3 segundos cuando ha visto que ella misma no sacaba la cabeza".

Los monitores tratan de relevar a la pequeña y momentos más tarde les releva la Policía que sigue practicando los primeros auxilios hasta que llega Emergencias. Cuando llegan los efectivos del 112 la niña se encuentra en parada cardiorrespiratoria. Comienzan la maniobra de reanimación y consiguen que la niña salga de la parada. Posteriormente la pequeña es trasladada al hospital en helicóptero.

"El día que le toca piscina es un ataque de ansiedad que no te lo puedes ni imaginar"

Espejo Público habal con algunos padres del centro que aseguran que los monitores tienen puestos mil ojos en los niños. Otra madre no coincide con esta tesis y dice que al final de la clase les dejan jugar en la piscina y "los monitores se ponen a ver el móvil". "El día que le toca piscina es un ataque de ansiedad que no te lo puedes ni imaginar, yo he tenido que mandar 4 comunicados al cole para que hagan el favor y se meta un monitor con mi hija en la piscina y si no que no la pongan a nadar para atrás. Creo que hay poca vigilancia para tanto niño tan chico, qué quieres que te diga", dice esta madre.

Por el momento se investigan las causas del accidente. La directora del colegio atienda a los micrófonos de Espejo Público y habla de un lamentable incidente en el que se ha visto involucrada la niña. La directora mantiene que la pequeña ha sido estabilizada y trasladada a un centro hospitalario. Confirma además que en el centro tienen un protocolo que seguir pero no puede facilitar más datos.