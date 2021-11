El virólogo Luis Enjuanes: "Deberían crear bares y restaurantes para los no vacunados del Covid"

El virólogo Luis Enjuanes, que encabeza el equipo que lidera la vacuna española contra el coronavirus, cree que quien decida no vacunarse contra el coronavirus debe hacer frente a las consecuencias que ello genera. Apunta a que este grupo de población pone en peligro "a sus padres, a sus hijos, al resto de la familia y a toda la sociedad". "Ellos tienen que sopesar las consecuencias de esto y hacerse cargo de los gastos que origine", mantiene.

Insiste en que no está diciendo que una persona sin vacunar que se infecte deba pagar sus tasas de la sanidad pública pero sí tener algún tipo de consecuencia ya que el 70% de los hospitalizados con Covid no estaba vacunado. Compara el caso con un accidente de tráfico de una persona que no lleva el cinturón de seguridad puesto. "Si alguien que no cumple la ley que se impone desde el Gobierno para protegerlo, si él quiere conducir sin cinturón y a alta velocidad, habrá que tratarlo si sufre un accidente pero habrá que ponerle una multa por ir sin cinturón, por ir a alta velocidad y ocasionar unos costos a la sociedad que no debería de pagarle", argumenta.

Reconoce que no se puede obligar a vacunar a nadie pero sí no permitirle ir a sitios donde van los vacunados. "Podríamos promover la creación de bares, restaurantes y sitios de ocio donde vayan los no vacunados, sería una manera para que el resto de la sociedad estuviera protegida".

