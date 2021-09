La llamativa transformación de Miguel Ángel Silvestre en el plató de Espejo Público

Susanna Griso y su equipo se están volcando con la isla de La Palma (Canarias) para transmitir desde dentro cómo están viviendo los palmeros la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Entre tantas horas de cobertura informativa no es de extrañar que haya algún desliz propio del directo.

Diego Revuelta ha querido compartir con la propia Susanna uno de estos errores. La periodista daba paso a la mesa de colaboradores que estaban junto a Lorena García en el plató de Madrid. Cuando nombraba a los integrantes de la mesa daba una noticia desconcertante y es que anunciaba que el actor Miguel Ángel Silvestre iba a comentar la actualidad en Espejo Público.

Inmediatamente después su compañera, Lorena García, aclaraba que se trataba del experto en volcanes Miguel Ángel Sabadell y no del actor de series como 'Velvet'. "No sé en qué estaría yo pensando. Yo nunca me equivoco con los nombres", bromeaba Susanna.

La periodista justificaba su error y comentaba que al principio cuando empezó a presentar el programa decía que un día de Espejo Público era como aprenderse el nombre de la clase cada día y "las profesoras de vez en cuando se equivocan con algún alumno", aclaraba.

