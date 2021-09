La rabia de los vecinos de La Palma que no pueden volver a sus casas: "Es una humillación que a unos les dejen pasar y a otros no"

Las estrechas carreteras de La Palma registran estos días un trasiego constante de vehículos. En los tramos donde más tráfico se concentra es en aquellos en los que los vecinos intentan volver por última vez a sus casas para coger alguna pertenencia.

Las autoridades están regulando estas entradas de vecinos. Después de que el volcán de La Palma (Canarias) terminara con el barrio de Todoque, la población que ha sido evacuada ha sido la de Tazacorte. Ahora muchos de estos vecinos intentan entrar por última vez a sus hogares para coger algún artículo.

Colas de coches de hasta 2 kilómetros esperan sobre todo para coger muebles o documentación importante. Los pabellones que albergan a los desalojados han habilitado también zonas de guardamuebles para que los vecinos puedan dejar ese pedazo de sus casas.

Una vecina de Tazacorte cuenta llena de impotencia que es la tercera vez que intenta pasar a su casa sin éxito. "Siempre me echan para atrás y sé de gente que sí ha podido pasar. Es que nosotros nos fuimos con lo puesto y tenemos 4 cosas. Quiero coger algo de ropa, medicinas y poco más no estoy pidiendo mucho. Mucha gente puede bajar, los plataneros pueden. Lo veo una humillación que unos sí puedan y otros no".

